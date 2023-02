Das Auto freikratzen und dabei seinen eigenen Atem in der Luft sehen - das ist für viele von uns in den letzten Tagen das gewohnte Bild im Alltag. Die Temperaturen bewegen sich stets um den Nullpunkt und besonders morgens sorgt das für unangenehme Situationen und auch den ein oder anderen Moment, an dem man sich nicht aus dem Bett bewegen will. Obwohl der Winter wohl noch etwas anhalten wird, dürfen wir uns laut Wetterexperte Stefan Ochs Hoffnung machen.

Bereits am Samstag ist, trotz eines wahrscheinlich trüben Tages, ein leichter Temperaturanstieg auf bis zu +4 Grad zu vermerken. Außerdem lebt laut Ochs "der Westwind ein bisschen auf", was für "mäßige bis frische Böen" sorgen kann, ansonsten beeinflussen die Winde das Wetter aber kaum. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) obendrein bekannt gab, bleibt es überwiegend trocken.

Wetter am Wochenende: kaum Regen und Hoffnung auf Sonnenschein

In der ebenfalls trüben Nacht zum Sonntag bewegen sich die Temperaturen trotz leichtem Nieselregen auch leicht im Plus-Bereich. Am Sonntag selbst bleiben dann auch eventuelle Niederschläge aus, stattdessen bekommen wir vereinzelt sogar die Sonne zu sehen. Wir können zudem mit Temperaturen um die "+6 Grad" rechnen.

Auch bei seiner Prognose für die kommende Woche hat Stefan Ochs gute Nachrichten für alle Frostbeulen - zumindest tagsüber. Je nach Höhe und Sonneneinstrahlung, von der wir aufgrund von Nebelfeldern allerdings weiter nicht viel haben werden, können wir mit Temperaturen zwischen +8 und +12 Grad rechnen.

Die Kälte bleibt uns in Franken trotzdem nicht gänzlich erspart: "In klaren Nächten muss noch mit Frost bis nahe -5 Grad gerechnet werden". Das Eis-Kratzen auf dem Weg zur Arbeit wird uns also noch weiter begleiten.

