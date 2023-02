Im Gegensatz zu den Vortagen hat die Sonne laut dem Wetterexperten Stefan Ochs am Mittwoch ein leichtes Spiel. Der "Wetterochs" rechnet nämlich mit einer "Auflösung der Hochnebeldecke, gefolgt von einem sonnigen Nachmittag". Doch trotz Sonnenschein wird es etwas kühl, erwartet werden nämlich Temperaturen von nur vier bis sieben Grad Celsius.

Kalt bleibt es auch in der Nacht auf Donnerstag. Dann bläst jedoch ein frischer Westwind auch die letzten Wolken und Nebelschwaden weg. Bei viel Sonne erwartet der Meteo-Experte aus Herzogenaurach Temperaturen um die 11 Grad.

Sonnig bis zum Wochenende - das ist aber nur die Ruhe vor dem Sturm

Leider hat das schöne Wetter keine lange Dauer und ist nur die Ruhe vor dem Sturm - diesen bringt ein Tief über Skandinavien. Am Freitag ist es demnach "bedeckt, ab und zu regnet es leicht und bei starken Windböen aus Südwest steigen die Temperaturen auf 10 Grad", wie Stefan Ochs prognostiziert.

Zum starken Wind kommt am Wochenende auch die Kälte wieder. Laut Stefan Ochs "überquert uns von Norden her seine Kaltfront. Da die Front durch eine Wellenstörung verstärkt wird, ist mit ergiebigen Regenfällen zu rechnen. Der Wind dreht am Nachmittag bei Frontdurchgang von West auf Nord. Vor der Front treten starke bis stürmische Böen auf, hinter der Front ist der Wind schwächer." Das Quecksilber klettert da schon nicht mehr über die vier Grad.

Bleibt uns das stürmische Regenwetter auch in der kommenden Woche erhalten? Der "Wetterochs" zeigt sich optimistisch, dass es nicht ganz so schlimm wird. "Von Sonntag bis Mittwoch bestimmt wahrscheinlich der Keil eines Biskaya-Hochs unser Wetter. Es ist wechselnd bewölkt mit zeitweiligem Sonnenschein und meist niederschlagsfrei. Am Tag bis +6, nachts bis -2 Grad."

