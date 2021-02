Das Wetter in den nächsten Tagen bleibt ungemütlich. Vom Regen können wir uns leider noch nicht verabschieden. Aber: Es wird auch etwas Sonne geben.

Wie der Wetterochs berichtet, soll es am Donnerstag (04.02.21) auch mal aufheitern.

Das Wetter in Franken: Überschwemmungsgefahr am Wochenende?

Bis einschließlich Samstag (06.02.21) werden milde Luftmassen zu uns geführt. Oft ist es regnerisch, vor allem am Donnerstag (04.02.21) kann es aber auch mal aufheitern. Tagsüber liegen die Temperaturen bei 10 Grad, nachts kühlt es je nach Aufklaren und Windentwicklung auf 7 bis 2 Grad ab.

Am Mittwochabend und in der Nacht zum Donnerstag nimmt der Westwind vorübergehend stark zu und erreicht in Böen die Sturmstärke Beaufort 9 bis 10. Ansonsten weht nur ein schwacher bis mäßiger Wind.

Zur Hochwasserentwicklung: Bis Samstagabend (06.02.21) werden Regenmengen von 20 bis 30 Litern pro Quadratmeter erwartet. Im Raum Plech-Pegnitz kommen noch rund 30 Liter Schmelzwasser pro Quadratmeter dazu, denn auch dort taut nun die Schneedecke restlos ab. Dadurch werden die Pegel wieder ansteigen, aber voraussichtlich nicht mehr ganz so stark wie am vergangenen Wochenende, prognostiziert der Wetterochs.

Wetter für die nächste Woche: Es wird wieder kälter

Am Sonntag (07.02.21) und am nächsten Montag (08.02.21) breitet sich skandinavische Kaltluft südwärts aus. Ob und wann sie uns erreichen wird, ist aber noch nicht klar. Am Sonntag dürfte es eher noch mild bleiben, bevor es am Montag deutlich abkühlt. Die Wahrscheinlichkeit für Dauerfrost liegt am Sonntag bei 20 und am Montag bei 60 Prozent. Beim aktuellen Lauf des ICON-Wettermodells gehen die Temperaturen besonders rasch nach unten: +1 Grad am Sonntagmittag und -7 Grad am Montagmittag.