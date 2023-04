Mit dem sonnigen Samstag (22. April 2023) startete das Wetter in Franken freundlich ins Wochenende, die Temperaturen kletterten auf bis zu 23 Grad.

Doch bleiben die nächsten Tage so heiter? Der Experte Wetterochs kündigt eine "intensive Kaltfront" am Sonntagabend (23. April 2023) an.

Wetter in Franken - so soll es die nächsten Tage weitergehen

In der Nacht zum Sonntag (23. April 2023) gebe es dann einzelne Regenfälle. Am Sonntagmorgen sei es anfangs bewölkt und es könne nach wie vor leichter Regen fallen. Ansonsten käme von Nordwesten her die Sonne heraus und im Laufe des Tages sei es überall heiter bis wolkig und trocken, so der Wetterexperte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 19 und 20 Grad. Der gelegentlich frische Wind drehe langsam von Südwest auf Südost.

Am Sonntagabend erreiche uns eine "intensive Kaltfront" mit Gewittern und stürmischen Windböen zwischen 21 und 22 Uhr. Am Montag (24. April 2023) ströme mit starken Westwinden kühlere Luft zu uns. Es sei wechselnd bewölkt mit zahlreichen Schauern bei maximal 14 Grad. Am Dienstag (25. April 2023) gebe es in höheren Luftschichten eine deutliche Abkühlung. Weitere Schauer seien möglich. Die Temperaturen erreichen an diesem Tag maximal 11 Grad. Der in Böen weiterhin starke Wind dreht auf Nordwest.

In den Nächten zum Mittwoch (26. April 2023) und zum Donnerstag (27. April 2023) müsse allgemein mit Boden- und in ungünstigen Lagen auch mit leichtem Luftfrost gerechnet werden. Tagsüber werden dann Höchsttemperaturen von 12 beziehungsweise 16 Grad erreicht. "Ansonsten tut sich nicht viel: Wechselnd bewölkt, trocken, abflauender Westwind", so der Wetterochs. Am Freitag (28. April 2023) erreiche uns eine Warmfront mit Regenfällen. Nachfolgend werde es über das verlängerte Wochenende schöner und wärmer mit Höchsttemperaturen von 20 Grad.

