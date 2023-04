Deutschland vor 1 Stunde

Wetter

Extrem-Wetter kommt: In Deutschland droht ein "brachialer Temperatursturz"

In Europa kündigt sich Extrem-Wetter an. Seit Tagen herrscht in Südeuropa große Hitze. Spanien und Portugal leiden unter Dürre und Hitzewelle. In Deutschland dagegen steht ein Wettersturz bevor.