Am Freitag (7. Januar 2022) könnte es in Teilen Frankens zu Schnee kommen, wie der Wetterexperte Stefan Ochs mitteilt.

Am Freitagnachmittag überquert uns ein atlantischer Tiefausläufer mit leichten Schneefällen. Oberhalb von 400 Metern herrscht Dauerfrost und es bildet sich eine drei Zentimeter dicke Schneedecke.

Wetterexperte über Schnee und Dauerfrost in Franken

In tieferen Lagen bleibt der Schnee bei leicht positiven Temperaturen nicht richtig liegen. Der Südwestwind ist in Böen in tiefen Lagen frisch und in höheren Lagen stark.

Am Samstagmorgen zieht ein kleines Tief über Süddeutschland nach Osten. In dessen Bereich fällt kräftig Schnee, der bei Temperaturen um 0 Grad auch in tiefen Lagen liegen bleibt. Jedoch ist die Zugbahn des Tiefs noch unsicher.

Bei einer nördlichen Zugbahn ist überall mit 3-6 Zentimeter Neuschnee zu rechnen, bei einer südlichen nur im Fränkischen Seenland. Tagsüber klingen am Samstag die Niederschläge rasch ab und die Wolken lockern auf. Im Regnitztal bis +2 Grad, oberhalb von 500 Metern Dauerfrost.

Ab Sonntag wird Schnee zu Regen

In der Nacht zum Sonntag und am Sonntag zieht ein Tief vom Atlantik kommend mit seinem Kern nach Schleswig-Holstein. Es bringt uns zeitweilige Niederschläge, die um Mitternacht allgemein von Schnee in Regen übergehen. Die Temperaturen steigen von 0 Grad am Samstagabend auf +3 Grad ab dem Sonntagmorgen. Der mäßige und in Böen starke Wind dreht langsam von Süd auf West.

Wahrscheinlich bringen westliche Winde in der nächsten Woche feuchtmilde Atlantikluftmassen zu uns. Die Temperaturen steigen von +3 auf +6 Grad und es ist überwiegend bewölkt mit gelegentlichem Regen. Es gibt aber auch noch eine zweite Variante mit ruhigem Hochdruckwetter bei anfangs mäßigen und später sogar strengen Nachtfrösten.