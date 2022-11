Am Wochenende geht es laut Wetterexperten Stefan Ochs weiter mit dem ungemütlichen Herbstwetter. Kühle West- und Nordwestwinde blasen Kältemassen und viele Wolken nach Franken - die Sonne hat da nur noch selten eine Chance. Bei maximal 12 Grad Celsius kann es ab und an regnen.

Der Sonntag bleibt zumindest tagsüber trocken und kann mit heiteren Episoden punkten. Doch auch der Wochenausklang bleibt dem typischen Novemberwetter treu, warm wird es nicht mehr.

Kommt die Wärme zurück? Eher nicht, meint der "Wetterochs"

Und so bleibt es auch zum Start in die kommende Woche. Von Montag bis Mittwoch heitertet es gelegentlich auf und das Quecksilber steigt auch wieder auf 13 Grad. Doch bringt die Südwestströmung vom Atlantik auch mehr Niederschläge in unsere Breiten.

Das könnte sich ab der Wochenmitte ändern, denn da baut sich laut dem "Wetterochs" ein starkes Hoch über Mitteleuropa auf. Ganz so optimistisch ist der Wetterexperte dann aber doch nicht: "Dass die Temperaturen dabei in höheren Luftschichten kräftig ansteigen (10 Grad in 1500 m), wird uns wahrscheinlich nichts nützen, weil sich in den langen Nächten immer mehr bodennahe Kaltluft bildet", so Stefan Ochs

