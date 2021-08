Am Montag (30. August 2021) und Dienstag (31. August 2021) ist es überwiegend stark bewölkt in Franken, wie Stefan "Wetterochs" Ochs in einer aktuellen Pressemitteilung berichtet. Am Dienstagnachmittag ist Besserung in Sicht - die Regenfälle und Schauer sollen dann abklingen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen um die 18 Grad, frischer Wind kommt aus Richtung Norden.

Am Mittwoch (01. September 2021) setzt sich der Keil eines schottischen Hochs durch. Dieses bringt stellenweise Schichtquellwolken mit 40 prozentiger Wahrscheinlichkeit an Sonnenschein mit, andernorts scheint nahezu zu 100 Prozent die Sonne, so der Wetterochs. Mit Niederschlägen ist nicht zu rechnen und die Temperaturen schwanken zwischen 19 und 20 Grad.

Sonniger September: Besserung ab Mittwoch, wolkenloser Himmel ab Freitag

Von Donnerstag (02. September 2021) bis Freitag (03. September 2021) geht es trocken und sonnig weiter. Ab Freitag (03. September 2021) soll sogar keine einzige Wolke am Himmel sein, sondern nur heiter Sonnenschein. Die Temperaturen klettern auf warme 22 bis 25 Grad.

In den Nächten kühlt es auf 10 bis 5 Grad ab. Ab Mittwoch muss mit Frühnebelfeldern gerechnet werden.