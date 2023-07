Keinen Regen sagt der Meteorologe "Wetterochs" aus Herzogenaurach für Sonntag (2. Juli 2023) und Montag (3. Juli 2023) in Franken voraus. "Am Sonntag und Montag haben wir es mit einer Inversion in 2500 m Höhe zu tun", erläutert er. "Quellwolken haben keine Chance, diese nach oben zu durchbrechen". Vor einigen Tagen galten noch Unwetter-Warnungen in Franken.

Es bleibe also niederschlagsfrei. Allerdings seien in exponierten Lagen stürmische Böen Beaufort 8 möglich. Wie geht es danach weiter?

Wetter: Höchsttemperaturen am Dienstag und Mittwoch voraussichtlich nur bei 22 Grad

Am Dienstag (4. Juli 2023) sowie am Mittwoch (5. Juli 2023) werde die Bildung von Randtiefs erwartet, die über die südliche Nordsee nach Osten ziehen, so der Wetter-Experte.

"Bei deren Intensität und Lage gibt es noch ziemliche Differenzen zwischen den verschiedenen Modellprognosen. Wahrscheinlich liegen die Höchsttemperaturen nur bei 22 Grad", prognostiziert der "Wetterochs".

Stärkere Tiefs könnten aber warme Mittelmeerluft mit einbeziehen und einen vorübergehenden Temperaturanstieg auf 28 Grad bringen.

Meteorologe erwartet nur "kurzes Hitze-Intermezzo"

In der zweiten Hälfte der nächsten Woche verlagere sich das Zentraltief von Skandinavien auf den Atlantik hinaus ins Seegebiet westlich von Irland, heißt es weiter. "Dadurch dreht bei uns die Strömung auf Südwest und es wird Luft von Spanien herangeführt, mit einem Temperaturanstieg auf über 30 Grad am nächsten Wochenende."

Aber wahrscheinlich sei das nur ein "kurzes Hitze-Intermezzo", so der Wetter-Experte, denn anschließend bewege sich das Zentraltief wieder nach Skandinavien und es ströme erneut kühle Luft vom Atlantik zu uns nach Franken.

