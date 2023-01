Wechselhaft wird es in den kommenden Tagen in Franken. Der Winter meldete sich am Freitag nochmal ein kleines bisschen zurück. Ob das aber eine Trendwende fürs Wochenende und danach ist, das wird sich noch zeigen.

Am Samstag ist es tagsüber noch überwiegend bedeckt. Einige Wettermodelle halten geringfügigen Schneefall für möglich, wahrscheinlich bleibt es aber niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen im Regnitztal betragen +1 Grad. Ein sehr schwacher Wind weht aus Nord.

Wetter in Franken: Bitterkalte Nächte gemeldet

In der klaren Nacht zum Sonntag kühlt es auf -6 bis -12 Grad ab. Die niedrigeren Werte treten dort auf, wo etwas Schnee liegt. Am Sonntag ist es heiter bis wolkig, niederschlagsfrei und maximal 0 Grad warm. Der schwache Wind weht aus Südwest.

Am Montag zieht ein Schneefallgebiet durch. In der Fränkischen und Hersbrucker Schweiz gibt es zehn Zentimeter Neuschnee. Ansonsten sind die Mengen etwas geringer und unterhalb von 400 Metern wird es bei leicht positiven Temperaturen auch matschig. Der Westwind frischt in Böen stark bis stürmisch auf.

Nächste Woche: Regen löst großteils den Schnee ab

Am Dienstag und Mittwoch ist es bewölkt, mit zeitweiligen Niederschlägen. Die Schneefallgrenze steigt langsam von 300 auf 700 Meter. In tiefen Lagen werden +4 Grad nicht überschritten. Der Westwind lässt vorübergehend etwas nach, bevor am Mittwoch erneut stürmische Böen auftreten. Die weitere Entwicklung ab Donnerstag ist noch unsicher.

