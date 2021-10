Wetter in Franken: O ptimistische Vorhersage für Sonntag und Montag

Vorhersage für Hochdruck -Lage bis einschließlich Montag (16. Oktober 2021)

-Lage bis einschließlich (16. Oktober 2021) Ab Dienstag ist wieder mit Regenfällen zu rechnen

ist wieder mit zu rechnen Hochdruck kehrt Ende der Woche zurück

An den vergangenen Wochenenden konnten wir ruhiges sonniges Wetter in Franken genießen. Auch diese Woche hält den Rhythmus ein. Ab Dienstag wird es laut Wetter-Experte Stefan Ochs wieder wechselhafter.

Franken-Wetter: Trocken, nass, trocken - So wechselhaft wird die Woche

Der Wetter-Ochs sagt für den Sonntag voraus, dass es trocken bleibt, die Sonne aber die meiste Zeit verdeckt sein wird. Falls sie am Nachmittag rauskommen sollte, würden hohe Schleierwolken sie trüben. Am Montag können wir uns auf sonniges Wetter ohne dickere Bodennebelfelder einstellen. Dabei erreichen die Höchsttemperaturen am Tag 15 Grad. Nachts ist bei längerem Aufklaren mit leichtem Bodenfrost zu rechnen. Der schwache Wind weht aus wechselnden Richtungen.

Am Dienstag und Mittwoch beeinflusst ein atlantisches Tiefdrucksystem unser Wetter. Es kann bei wechselnder Bewölkung vereinzelt zu Regenfällen kommen. Die Temperaturen steigen auf 16 bis 21 Grad. Der Südwind lebt zeitweise mäßig auf.

Ab Donnerstag wird es wieder deutlich kühler mit Höchsttemperaturen nahe 10 Grad. Zunächst fallen noch Regenschauer, bevor sich ab Freitag ruhiges Hochdruckwetter einstellt.