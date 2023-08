Wetter in Franken: Hitzewelle wohl in Kürze vorbei

Bis Dienstag: Schwacher Wind bei 31 bis 33 Grad

Schwacher Wind bei "Deutlich kühler": Wetterochs prognostiziert Temperaturwechsel

prognostiziert Kleine Chance auf weiterhin Sommer bleibt

Ein Sommerwochenende, wie es im Buche steht: Das erleben wir gerade in Franken. Genau die richtigen Temperaturen zum Baden, Grillen und Eis essen. Doch damit ist vermutlich bald Schluss, wie der Wetterochs in seiner aktuellen Vorhersage erklärt.

Temperaturen in Franken sinken wohl Mitte der Woche - aus Irland kommt es kalt

"Ein Hoch bestimmt unser Wetter zusammen mit heißen und immer noch ziemlich schwülen Luftmassen", erklärt der Experte. Heute am Samstag (19. August 2023) war es tagsüber sonnig und trocken bei maximal 33 Grad. Der schwache Wind wehte demnach aus Süden. Am Abend erreiche Franken von Norden her eine Kaltfront, die von dem Hoch stark abgeschwächt werde. Sie mache sich durch einen leicht auffrischenden Nordwestwind und durch einige Wolkenfelder bemerkbar.

"Die Bildung von Regenschauern und Gewittern ist sehr unwahrscheinlich, aber nicht ganz ausgeschlossen", so der Wetterochs. Von Sonntag bis Dienstag sei es sonnig und trocken bei maximal 31 bis 33 Grad. Der schwache Wind wehe aus Nord. Die nächtlichen Tiefsttemperaturen liegen demnach bei circa 17 Grad.

Am Mittwoch tauche über den Britischen Inseln ein kräftiges Tief auf. "Zu 80 Prozent wälzt es sich anschließend zu uns nach Mitteleuropa herein und leitet einen wechselhaften und deutlich kühleren Witterungsabschnitt ein. Zu 20 Prozent bleibt das Tief im Westen liegen und bei uns geht das heiße Sommerwetter unverändert weiter", so der Experte zum Wetter in Franken in den kommenden Tagen.