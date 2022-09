Die kommenden Herbsttage werden etwas goldener. Das prognostiziert der Wetterexperte Stefan Ochs für diese Woche. Gleichzeitig warnt der "Wetterochs" aber: Pullover und Jacke sollte man nicht wieder in den Schrank räumen - vor allem nicht in der Nacht.

Am Donnerstag und Freitag bleibt es laut dem Wetterochs in Franken nach Auflösung von Hochnebelfeldern überwiegend heiter, obwohl sich hier und da einige Wolken. Mit Niederschlägen sei jedoch nicht zu rechnen, meint der Wetterexperte. Zu verdanken haben wir das einem Hochdruckgebiet,

Diese Woche heiter bis wolkig - dafür aber knackig kühl

Die Temperaturen liegen am Donnerstag und Freitag tagsüber bei schwachem Ostwind noch bei angenehmen 17 bis 18 Grad Celsius. In der Nacht muss sich aber dann schon dick einpacken, denn es wird knackig kühl. Laut Stefan Ochs tritt da "häufig geringer Bodenfrost auf. In ganz ungünstigen Lagen sinken sogar in 2 m Höhe die Temperaturen etwas unter 0 Grad."

Am Samstag und am Sonntag weht dann eine Tiefdruckrinne ebenfalls noch etwas wärmere Luft nach Franken, da sind laut dem Wetterochs wie schon die Woche über um die 17 Grad drin. Gleichzeitig kündigt sich aber das Schmuddelwetter wieder an - denn das Tief ist vollgesogen mit nasser Luft.

In der kommenden Woche bringt das Tief dann aber wieder ordentlich Regen mit. Immerhin meint der Wetterochs: "Ob damit auch eine neuerliche Abkühlung verbunden sein wird, ist nicht klar. Derzeit sieht es eher danach aus, dass das den langjährigen Mittelwerten entsprechende Temperaturniveau vom Wochenende gehalten wird."