Grau und regnerisch startete der heutige Freitag (10. März 2023) bereits, doch jetzt soll es noch ungemütlicher werden: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat etliche Sturmwarnungen veröffentlicht. Diese sollen sogar bis ins Wochenende andauern. Zudem soll es am Freitagnachmittag auch noch stark gewittern.

Am Wochenende wird es in Bayern wieder kälter und in einigen Orten soll es auch schneien. Der Freitag wird aber zunächst nach DWD-Vorhersage vor allem bewölkt und mit 10 bis 15 Grad noch milde.

Wetter in Franken: DWD warnt vor starken Gewittern und Sturm

Gegen Abend rechnet der DWD mit stürmischen Böen aus dem Westen und gibt daher schon vorab Warnungen für viele fränkische Regionen heraus. In der Nacht zum Samstag soll es oberhalb von 500 bis 800 Metern schneien. Gebietsweise wird es glatt.

Die Gewitter-Warnungen gelten für diese Städte und Landkreise:

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Kronach

Kreis Kulmbach

Kreis Lichtenfels

Kreis Nürnberger Land

Der DWD warnt, dass es bei Gewittern örtlich zu Blitzeinschlägen kommen kann und betont: Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Vereinzelt können auch Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.

Die Sturmwarnungen des DWD gelten für folgende Regionen in Franken:

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis Bad Kissingen

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis und Stadt Coburg

Stadt Erlangen

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Forchheim

Kreis und Stadt Fürth

Kreis Haßberge

Kreis und Stadt Hof

Kreis Kronach

Kreis Kulmbach

Kreis Lichtenfels

Kreis Main-Spessart

Kreis Miltenberg

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Stadt Nürnberg

Kreis Nürnberger Land

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Roth

Stadt Schwabach

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Kreis und Stadt Würzburg

Die Warnungen vor Sturmböen gelten vorerst von Freitag, 18 Uhr, bis Samstag, 4 Uhr. Am Samstag wird es dann deutlich kälter mit Temperaturen zwischen 0 und 6 Grad. Der Tag startet bewölkt und trocken, nachmittags zeigt sich dann auch die Sonne.

Für die Nacht zum Sonntag sind Temperaturen um und unter dem Gefrierpunkt vorhergesagt, am kältesten wird es im Bayerwald. Auch der Sonntag bleibt stark bewölkt mit Schneefall, der von West nach Ost zieht und in Regen übergeht. Im Südwesten soll es nachmittags freundlicher werden. Die Höchstwerte liegen bei 11 Grad.

