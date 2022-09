Der Mittwoch ist beispielhaft für eine durchwachsene Woche. Am Vormittag ist noch wolkenverhangen und nass, aber am Nachmittag kommt doch noch die Sonne heraus. "Es gibt nur noch ganz vereinzelte Schauer. Der Westwind ist in Böen frisch. Maximal werden 12 Grad erreicht", erläutert Wetterexperte Stefan Ochs.

Am Donnerstag dann wieder ein regnerisches Intermezzo. Nach Auflösung der Frühnebelfelder bleibt es stark bewölkt mit Schauern, das Thermometer steigt dabei auf maximal 12 Grad Celsius. Der Freitag schaut dann aber schon ganz anders aus, wie der "Wetterochs" prognostiziert: "Nach der Auflösung morgendlicher Nebelfelder ist es am Freitag heiter bis wolkig. Es bleibt allgemein trocken. Maximal werden 15 Grad erreicht."

Wechselhaftes Wetter in Franken - Am Sonntag wird es stürmisch

Jetzt aber die spannende Frage: Dürfen wir ein goldenes, verlängertes Wochenende genießen? Meteorologe Stefan Ochs ist da eher skeptisch: "Die Ausläufer eines kräftigen Tiefs mit Kern zwischen Schottland und Island bringen uns am Samstag spätestens ab Mittag regnerisches Wetter. Auch in der Nacht zum Sonntag regnet es noch zeitweise."

Am Sonntag selbst sei es dann wechselnd bewölkt mit gewittrigen Schauern, so der "Wetterochs". Auch stürmische Winde seien möglich. Insgesamt bewegen sich die Temperaturen am Wochenende zwischen 10 und 15 Grad Celsius.

Ein kleines Trostpflaster: Die kommende Woche sieht schon etwas mehr nach goldenem Herbst aus. "Für die nächste Woche wird ruhiges Hochdruckwetter erwartet. In höheren Luftschichten gibt es einen deutlichen Temperaturanstieg." Temperaturen bis zu 20 Grad seien möglich, meint der Wetterexperte. Die Nächte bleiben aber auch weiterhin teils frostig kalt.