Bis zum Vormittag soll sich die dichte Wolkendecke über Franken am Samstag (31. Oktober2020) auflösen. Abgesehen von ein paar Schleierwolken sind am Samstag Sonne und 16 Grad zu erwarten. Am Sonntag kommt Regen auf Franken zu mit starken Böen aus Südwesten.

Am Montag (2. November 2020) wird es wechselhaft bei 20 Grad, bevor uns am Dienstag (3. November 2020) ein Temperatursturz und starke Regenfälle erreichen. Am Dienstag sind nur rund 10 Grad zu erwarten.