Wetterprognose für Franken: Kehrt der Sommer noch einmal zurück?

Wechselhafter Start in die Woche

Steigende Temperaturen ab Donnerstag erwartet

Hohes Gewitterpotenzial ab Freitag

Gibt es in Franken bald wieder sommerliche Temperaturen? Zum Start in die neue Woche sieht es zunächst nicht danach aus: Am Montag bleibt es größtenteils bewölkt, zwischendurch lockert es immer wieder auf. Vereinzelt kann es zudem Regenschauer geben und auch Gewitter sind nicht auszuschließen, wie der Wetterexperte Stefan Ochs schreibt. Im Falle von Gewittern ist mit stürmischen Böen zu rechnen. Die Tageshöchstwerte liegen bei ansonsten mäßigem Südwest-Wind bei maximal 24 bis 25 Grad.

Wechselhafte erste Wochenhälfte - steigende Temperaturen ab Donnerstag

In der Nacht zum Dienstag bleibt es in Franken "oft nur gering bewölkt". Das berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Tagsüber bleibt das Wetter dabei bis einschließlich Mittwoch wechselhaft, auch Regenschauer sind weiterhin möglich. Die erreichten Tageshöchstwerte liegen konstant bei maximal 25 Grad, in der Nacht kühlt es auf bis zu elf Grad ab.

Zum Start in die zweite Wochenhälfte steigen die Temperaturen an, sogar die 30-Grad-Marke wird voraussichtlich geknackt. Ursache dafür sind laut Stefan Ochs "deutlich wärmere und feuchtere Luftmassen", die nach Franken gelangen. Zudem ist vermehrt Sonnenschein möglich.

Auch am Freitag bleibt es sommerlich warm, eine Kaltfront bringt jedoch Gewitterpotenzial. Ob es letztlich zu Gewittern kommt, ist aber noch offen. Am daraufhin folgenden Wochenende bleibt es bei Temperaturen um die 30 Grad weiterhin schwülwarm. Nachts kühlt es in der zweiten Wochenhälfte auf bis zu 16 Grad ab.