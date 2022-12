Wetter in Franken von Dauerfrost bestimmt

Ab Mitte der Woche "wird es spannend": wo wird Schnee erwartet?

Wie der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs mitteilt, breitet sich gerade Kaltluft von Skandinavien zu uns aus. So sinke die Temperatur in 3000 Metern Höhe von aktuell -11 Grad auf -21 Grad am Montag (12. Dezember 2022). Bis zum Samstagabend (10. Dezember 2022) erwarten die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) eine Schneedecke von einem bis fünf Zentimetern, vorwiegend im Alpenvorland. In Franken sieht es dagegen trockener aus.

Frost in Franken - Chancen auf Schnee am Main gering

Nachdem im Regnitztal am Samstag noch einmal leicht positive Temperaturen bis +1 Grad erreicht würden, herrsche ab Sonntag allgemein Dauerfrost, schreibt Ochs. Die Nächte würden jetzt deutlich kälter. Die Temperaturen in den Morgenstunden gingen von -2 Grad am Samstag auf -8 Grad am Dienstag (13. Dezember 2022) zurück und wo Schnee liegt, gehe es auch schon unter -10 Grad.

Tagsüber sei der Dienstag recht freundlich und niederschlagsfrei, sagt der Wetterochs voraus. Der schwache Wind drehe bis Montag langsam von Nordost auf Nordwest. Am Dienstag springe die Windrichtung dann auf Ost. Am Mittwoch (14. Dezember 2022) und Donnerstag (15. Dezember 2022) "wird es spannend, ein Tief zieht von der Biskaya kommend über Süddeutschland nach Osten".

Das Tief soll in einem etwa an der Donau verlaufenden Streifen zehn bis 20 Zentimeter Neuschnee bringen, "weiter im Norden deutlich weniger und am Main so gut wie gar nichts. Dass es exakt so kommen wird, ist dann aber wegen der noch großen zeitlichen Entfernung eher unwahrscheinlich", schließt Stefan Ochs ab.

Dieser Monat ist laut dem Meteorologen Marcus Beyer vom DWD ungewöhnlich frostig. "Der Dezember ist bisher deutlich kälter als im vieljährigen Mittel und so langsam kommen erste Erinnerungen an den sehr schneereichen und kalten Dezember 2010 auf."

