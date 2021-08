Wetter fürs Wochenende: Von Freitag (27. August 2021) bis Sonntag (29. August 2021) wird es wohl recht wechselhaft in Franken, wie Stefan "Wetterochs" Ochs in einer Pressemitteilung berichtet. Ein bewölkter Himmel bringt zahlreiche Schauer am Wochenende mit, die vor allem am Samstag (28. August 2021) auch gewittrig ausfallen können, begleitet von schwachem bis mäßigem Nordostwind.

Maximal werden nur Temperaturen von 16 bis 17 Grad erreicht. Am Sonntag sollen die Schauer abnehmen und die Temperaturen leicht auf 18 bis 19 Grad steigen. Besserung tritt Mitte der nächsten Wochen ein. Am Montag (30. August 2021) und Dienstag (31. August 2021) kann es nochmals zu anhalten Regenfällen kommen, bevor am Mittwoch (01. September 2021) ein Hoch über Franken zieht und Temperaturen bis zu 24 Grad mitbringt. Die nächtlichen Tiefsttemperaturen liegen im gesamten Zeitraum bei rund 10 Grad.