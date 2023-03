Facebook-Umfrage zeigt, wo es in Franken die besten Saunas gibt

Große Auswahl: Franken bietet seinen Besuchern ein vielfältiges Angebot an Saunas

bietet seinen Sieger mit Abstand: Obermain-Therme in Bad Staffelstein ist Frankens beliebteste Sauna

Egal ob thematisch gestaltete Entspannungswelten, betörende Düfte, heiße Aufgüsse, sprudelnde Wasserdüsen oder wohltuende Körpermassagen: In diesen Thermen kommt garantiert jeder auf seine Kosten und kann neue Kraft tanken. Das Saunieren sorgt nämlich nicht nur für Entspannung, sondern stärkt gleichzeitig auch unser Immunsystem. Darüber hinaus sorgt es für bessere Haut, erholsamen Schlaf und kann somit auch eine positive Wirkung auf unsere körperliche Fitness haben. Wir haben bei Facebook nachgefragt und unsere Leser entscheiden lassen. Das Ergebnis zeigt, wie vielfältig der Sauna- und Spabereich Frankens ist. Hier kommen die 10 schönsten Saunalandschaften in Franken, die für besondere Wohlfühlmomente sorgen und den stressigen Alltag für einige Stunden vergessen lassen.

#10: Die Saunalandschaft im Bamberger Bambados

Unsere Leser haben entschieden: Auf dem 10. Platz im Ranking ist die Saunalandschaft Bambados gelandet. Sechs Saunen, eine separate Gastronomie, die direkte Verbindung zum Wellnessbereich und ein abwechslungsreiches Aufguss-Programm lassen kaum Wünsche offen. Daher hat der Deutsche Sauna-Bund e. V. die Saunalandschaft mit Fünf-Sterne-Sauna Premium ausgezeichnet.

Neben den unten aufgeführten regelmäßigen Öffnungszeiten bietet das Bambados auch spezielle Öffnungszeiten für Damen oder Familien an. Montag, außerhalb von Ferien und Feiertagen, ist Damentag. Dann sind die Saunen im Obergeschoss von 14 bis 18 Uhr exklusiv für weiblichen Gäste reserviert. Normalerweise ist die Sauna für Gäste unter 18 Jahre tabu. Einmal im Monat bietet sie aber ein Saunaerlebnis für die ganze Familie: jeden ersten Samstag im Monat stehen von 10 bis 18 Uhr vor allem die jungen Gäste im Vordergrund.

Kontakt:

Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 22 Uhr

täglich von 10 bis 22 Uhr Adresse: Bambados, Pödeldorfer Straße 174, 96050 Bamberg

Bambados, Pödeldorfer Straße 174, 96050 Bamberg Preise: 1,5 Stunden: 11 Euro (ermäßigt: 9 Euro); 3 Stunden: 17 Euro (ermäßigt: 14 Euro ); Tageskarte: 20,50 Euro (ermäßigt: 17 Euro ); der Preis versteht sich inklusive Nutzung der Badelandschaft

1,5 Stunden: 11 Euro (ermäßigt: 9 Euro); 3 Stunden: 17 Euro (ermäßigt: 14 Euro ); Tageskarte: 20,50 Euro (ermäßigt: 17 Euro ); der Preis versteht sich inklusive Nutzung der Badelandschaft Website: Bambados Sauna

#9: Die Siebenquell-Therme in Weißenstadt

Im Ranking um die schönsten Thermen in Franken hat es die Siebenquell-Therme in Weißenstadt auf den 9. Platz geschafft. Das Schwefel-Thermalwasser der Siebenquell Therme im Fichtelgebirge zählt zu den fluoridhaltigsten Wässern in ganz Deutschland. Aus fast 2.000 Metern Tiefe gelangt es durch reines Granitgestein an die Oberfläche und speist mit seiner gesundheitsfördernden Wirkung die Becken der Wasserwelt und der Saunawelt.

Die Therme verfügt über 1.500 Quadratmetern Thermalwasserfläche, davon 1.000 Quadratmeter zusammenhängend plus Mineralienbäder, Außenbecken, Poolbar, neun Ergebnis-saunen, einer Schneekammer und Bistros. Mit der riesigen Sauna- und Wasserwelt bietet die Siebenquell-Therme im Fichtelgebirge beste Voraussetzungen für eine erholsame Auszeit. Mit dem aktuell gültigen Tarifsystem kannst du gleichzeitig die Wasser- und Saunawelt nutzen.

Kontakt:

Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 22 Uhr

täglich von 10 bis 22 Uhr Adresse: Thermenallee 1, 95163 Weißenstadt

Thermenallee 1, 95163 Weißenstadt Preise: 4 Stunden: 16,50 Euro, Tageskarte: 22,50 Euro, Feierabendtarif 3 Stunden: 11,50 Euro, Familientarif 4 Stunden: 34 Euro, Ermäßigungen für Kinder, Schüler*innen, Studierende, Personen mit Behinderung

4 Stunden: 16,50 Euro, Tageskarte: 22,50 Euro, Feierabendtarif 3 Stunden: 11,50 Euro, Familientarif 4 Stunden: 34 Euro, Ermäßigungen für Kinder, Schüler*innen, Studierende, Personen mit Behinderung Website: Siebenquell-Therme

#8: Die Franken-Therme in Bad Windsheim

Ob klassisch finnisch oder Zirbensauna, Brechelbad, Aromabad oder die eiskalte Schneesauna – die Franken-Therme Bad Windsheim bietet ein vielfältiges Angebot an Innen- und Außensaunen für jeden Geschmack. Wohlriechende Überraschungen verspricht das täglich wechselnde Aufgussprogramm.

Darüber hinaus kannst du dich an Infrarotkabinen, Massageduschen, Tauchbecken, Fußbecken, Ruheräumen und einem Sauna-Bistro erfreuen. Ein weiteres Highlight ist der Salzsee. Die hochprozentige Sole sorgt für ausreichend Auftrieb, um mit oder ohne Nackenkissen entspannt auf der Oberfläche zu treiben. Das hierfür nötige Salz wird direkt aus dem Untergrund von Bad Windsheim gefördert.

Kontakt:

Öffnungszeiten: täglich 9 bis 22 Uhr mit Badeschluss um 21.30 Uhr

täglich 9 bis 22 Uhr mit Badeschluss um 21.30 Uhr Adresse: Franken-Therme Bad Windsheim, Erkenbrechtallee 10, 91438 Bad Windsheim

Franken-Therme Bad Windsheim, Erkenbrechtallee 10, 91438 Bad Windsheim Preise: 2,5 Stunden: 20,50 Euro; 3,5 Stunden: 22 Euro; 4,5 Stunden: 23,50 Euro; Tageskarte: 26,50 Euro;

2,5 Stunden: 20,50 Euro; 3,5 Stunden: 22 Euro; 4,5 Stunden: 23,50 Euro; Tageskarte: 26,50 Euro; Website: Franken-Therme

#7: Die Saunawelt der Therme Natur in Bad Rodach

Auf dem 7. Platz befindet sich die Saunawelt in Bad Rodach. Hier kannst du dich erholen und gesund schwitzen, mit der Kraft der Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft. Genieße die Erd-, Aufguss-, Erdhügel- und die Finnische Sauna sowie eine Bio-Oase im fließenden Übergang vom Innen- zum Außenbereich. An der VitaBar kannst du dich mit frisch gepressten Obstsäften, aromatischen Tees sowie kleine Snacks und frischem Obst erfrischen.

Seit kurzem kannst du dich auch auf eine XXL-Sauna der besonderen Art freuen. Denn mit einem überdimensionalen Panoramafenster und Platz für bis zu 95 Gästen lässt es sich auf vier Ebenen ausgiebig schwitzen und genießen. Dafür wurde die Sauna auch mit dem Qualitätszertifikat „5-SternePremium Saunawelt“ ausgezeichnet.

Kontakt:

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 10 bis 21 Uhr; Freitag und Samstag 10 bis 23 Uhr

Sonntag bis Donnerstag 10 bis 21 Uhr; Freitag und Samstag 10 bis 23 Uhr Adresse: ThermeNatur Bad Rodach, Thermalbadstr. 18, 96476 Bad Rodach

ThermeNatur Bad Rodach, Thermalbadstr. 18, 96476 Bad Rodach Preise: 2 Stunden: 19,50 Euro; 3 Stunden: 20,50 Euro; 4 Stunden: 21 Euro; Tageskarte: 25,50 Euro

2 Stunden: 19,50 Euro; 3 Stunden: 20,50 Euro; 4 Stunden: 21 Euro; Tageskarte: 25,50 Euro Website: Therme Natur

#6: Die Therme Obernsees in der Fränkischen Schweiz

Auf dem 6. Platz findet sich eine weitere Saunalandschaft mit dem Qualitätszertifikat „5-SternePremium Saunawelt“ wider. In der Fränkischen Schweiz nahe Bayreuth liegt die Therme Obernsees mit großem Wellness- und Saunabereich. Fünf Saunas und zwei Dampfbäder verteilen sich über die Innenräume und einem Saunagarten mit Naturschwimmteich.

Die Finnische Sauna im Innenbereich verkörpert die klassische Form des Saunierens im edlen Ambiente. Die Besonderheiten dieser Sauna: eine edle Paneelen-Verkleidung im Hemlockholz, eine Steinwand mit rosafarbenen Granit, die Sternenhimmel-Beleuchtung und entspannende Meditationsmusik. Daneben gibt es auch ein Kräutersaunarium. Hier findest du ein besonders schonendes und reizarmes Klima zum Entspannen und Wohlfühlen.

Kontakt:

Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 22 Uhr

täglich von 9 bis 22 Uhr Adresse: Therme Obernsees, An der Therme 1, 95490 Mistelgau

Therme Obernsees, An der Therme 1, 95490 Mistelgau Preise: 2 Stunden: 13,50 Euro; 3 Stunden: 16 Euro; Tageskarte: 19 Euro, Abendtarif 3 Stunden: 11 Euro, Ermäßigungen für Kinder, Schüler*innen, Studierende, Personen mit Behinderung, Personen ab 60 Jahren

2 Stunden: 13,50 Euro; 3 Stunden: 16 Euro; Tageskarte: 19 Euro, Abendtarif 3 Stunden: 11 Euro, Ermäßigungen für Kinder, Schüler*innen, Studierende, Personen mit Behinderung, Personen ab 60 Jahren Website: Therme Obernsees

#5: Das Kristall Palm Beach Kur- und Freizeitbad

Die Kristall-Therme in Stein bei Nürnberg hat es unter die Top 5 geschafft. Für seine aufwändige Innengestaltung mit Halbedelsteinen und Marmor ist das Kristall Palm Beach in Stein bei Nürnberg bekannt. 18 Themensaunas und ein kreativer Aufgussplan lassen bei Saunagängern keine Wünsche offen. Während innen ein ägyptisch-orientalischer Stil die Sauna prägt, ist der Außenbereich in bayerischer Dorfatmosphäre gehalten. Eine Besonderheit ist dabei die Gondelsauna: Diese fährt stündlich auf eine Höhe von knapp zwölf Metern empor und bieten den Saunierenden einen Ausblick über das komplette Bad.

Das Freizeitbad vom Kristall Palm Beach ist ein sehr weitläufiger Innen-/Außen-Wasserpark mit Pools, insgesamt 16 Rutschen und Whirlpools sowie Spa und Restaurants. Das Kristall Palm Beach in Stein bei Nürnberg bietet Action und Erholung gleichzeitig – das Angebot des Palm Beach ist so riesig, dass für jeden etwas dabei ist.

Kontakt:

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag und Sonntag 9 bis 22 Uhr; Freitag und Samstag von 9 bis 24 Uhr

Montag bis Donnerstag und Sonntag 9 bis 22 Uhr; Freitag und Samstag von 9 bis 24 Uhr Adresse: Kristall Palm Beach, Albertus-Magnus-Straße 29, 90547 Stein

Kristall Palm Beach, Albertus-Magnus-Straße 29, 90547 Stein Preise: 2 Stunden: 22,90 Euro (Jugendliche 6 bis 15 Jahre: 18,90 Euro); 4 Stunden 25,90 Euro (Jugendliche: 21,90 Euro); Tageskarte 31,90 Euro (Jugendliche: 25,90 Euro)

2 Stunden: 22,90 Euro (Jugendliche 6 bis 15 Jahre: 18,90 Euro); 4 Stunden 25,90 Euro (Jugendliche: 21,90 Euro); Tageskarte 31,90 Euro (Jugendliche: 25,90 Euro) Website: Kristall Palm Beach

#4: Die Kissalis Therme in Bad Kissingen

Die Saunalandschaft der Kissalis Therme ist ein weiterer sehr beliebter und besonderer Erholungsraum in Franken. Insgesamt neun verschiedene Saunen und Dampfbäder, ein großer Saunagarten mit Außensaunen, schöne Ruheräume und ein Loungebereich zum Wohlfühlen machen den SaunaPark in der KissSalis Therme zum idealen Ort zum Relaxen und Erholen.

Je nach Stimmung kannst du dich zwischen verschiedenen Saunentypen entscheiden. Ob klassisch in der finnischen Sauna, romantisch in der Erdsauna oder bei moderater Wärme im Sanarium. Zahlreiche Duftzeremonien und Aufgüsse, beispielsweise in der Gartensauna, versprechen viel Abwechslung.

Kontakt:

Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 22 Uhr

täglich von 9 bis 22 Uhr Adresse: KissSalis Therme, Heiligenfelder Allee 16, 97688 Bad Kissingen

KissSalis Therme, Heiligenfelder Allee 16, 97688 Bad Kissingen Preise: 2 Stunden Therme + Sauna: 20 Euro; 3 Stunden Therme + Sauna 24 Euro; 4 Stunden Therme + Sauna 28 Euro; Tageskarte Therme + Sauna: 34 Euro

2 Stunden Therme + Sauna: 20 Euro; 3 Stunden Therme + Sauna 24 Euro; 4 Stunden Therme + Sauna 28 Euro; Tageskarte Therme + Sauna: 34 Euro Website: Kissalis Therme

#3: Die Therme in Bad Steben

Das Saunaland in Bad Steben hat es in unserem Rankingum die schönste Sauna Frankens auf den 3. Platz geschafft. Sie ist detailreich eingerichtet und von zahlreichen Schieferelementen geprägt. Hier erwarten dich verschiedene Saunen, eine Salzgrotte, spannende Events, ein großzügig angelegter Saunagarten mit Naturbadeteich und Holzterrasse sowie ein großzügiger Ruhebereich mit Lounge, Hängematten und Kaminecke im Innenbereich.

Das Saunaland, welches um ein Kelo-Blockhaus mit Panorama-Sauna und Panorama-Ruheraum sowie mit einem nach japanischem Stil gebautem Onsen-Heißbecken (37 - 40°C) erweitert wurde, lässt kaum Wünsche offen. Darüber hinaus kannst du dich über eine finnische Feuersauna (95 - 105°C), eine Aufguss-Sauna (85 - 95°C), eine Bio-Kräutersauna (55 - 60°C) und eine Erdsauna (100 - 110°C) freuen. Im Aroma-Dampfbad kannst du zusätzlich den Duft wohltuender Öle genießen und in der Salzgrotte mit jedem Atemzug heilende Mineralien und Spurenelemente inhalieren.

Kontakt:

Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 22 Uhr

täglich von 10 bis 22 Uhr Adresse: Therme Bad Steben, Badstraße 31, 95138 Bad Steben

Therme Bad Steben, Badstraße 31, 95138 Bad Steben Preise: 3 Stunden Therme + Sauna 23 Euro; 4 Stunden Therme + Sauna 25 Euro; Tageskarte Therme + Sauna: 26 Euro, Abendtarif 3 Stunden: 21 Euro

3 Stunden Therme + Sauna 23 Euro; 4 Stunden Therme + Sauna 25 Euro; Tageskarte Therme + Sauna: 26 Euro, Abendtarif 3 Stunden: 21 Euro Website: Therme Bad Steben

#2: FrankenLagune Wellness-Center in Hirschaid

Unsere Facebook-Comunity hat entschieden: Auf den 2. Platz hat es die FrankenLagune in Hirschaid geschafft. Der mediterane Innenbereich mit vielfältigen Schwitzräumen und Dampfbädern sorgt für Erholung und Entspannung. In der Innensauna wirst du zusätzlich durch das Aquaviva Kunstobjekt mit optischer und akustischer Animation, Tannenzapfen, Walddüften und Waldgeräuschen verwöhnt. Neben Erlebnisduschen mit Tropenregen und Nebelschauern, Schwallbrausen und Kneippschläuchen kannst du dich auch an einem Kaminzimmer erfreuen. Mit seinen Wärmebänken, Ruheliegen und dem Kamin, der bei Dämmerung angezündet wird, lädt es zum Verweilen und Relaxen ein.

Ein besonderes Highlight stellt der Saunastollen mit Dachterasse dar, welcher zu Ehren des 20 jährigen Jubiläums erbaut wurde. Im Erdgeschoss beeindruckt der Stolleneingang mit dem Natursteinweg zwischen den riesigen Muschelkalkblöcken, den circa 4 Meter hohen Eiben und den in Fels gemeißeltem Eingangsschild. Im Obergeschoss befindet sich die Sonnenterrasse mit Sitz-, Liege- und Loungebereich und direktem Zugang zum Sauna-Bistro. Dahinter befindet sich die Duschgrotte mit Regenduschen, Kneippschläuchen, Eisbrunnen und eine weitzere Besonderheit: Die 100 °C heiße "Stollensauna" aus handbearbeiteten Keloholz Baumstämmen, nordischer Fichte Blockbohlen, uralten Versteinerungen, Edelsteinen, Kunstfels, optischen Feueranimationen und als Herzstück ein runder Saunaofen.

Kontakt:

Öffnungszeiten: Montag und Donnerstag 16 bis 22.30 Uhr; Mittwoch, Samstag, Sonntag und Feiertage 10 bis 22.30 Uhr; Freitag 12 bis 23 Uhr; Dienstag (Damentag) 10 bis 22.30 Uhr

Montag und Donnerstag 16 bis 22.30 Uhr; Mittwoch, Samstag, Sonntag und Feiertage 10 bis 22.30 Uhr; Freitag 12 bis 23 Uhr; Dienstag (Damentag) 10 bis 22.30 Uhr Adresse: FrankenLagune Wellness-Center, Georg-Kügel-Ring 5, 96114 Hirschaid

FrankenLagune Wellness-Center, Georg-Kügel-Ring 5, 96114 Hirschaid Preise: 2 Stunden: 14 Euro; Tageskarte: 20 Euro

2 Stunden: 14 Euro; Tageskarte: 20 Euro Website: FrankenLagune Wellness-Center

#1: Die Obermain Therme in Bad Staffelstein

Regenerieren, Vitalisieren, Entspannen, Pflegen, Heilen - Getreu diesen Leitmotiven lädt dich der Gewinner unseres Rankings auf einem Besuch ein. In unserer Umfrage hat die Obermain Therme mit Abstand die meisten Stimmen erhalten. Auf rund 15.000 Quadratmetern finden sich elf Themensaunen, luxuriöse Ruhe- und Loungebereiche und ein riesiger Naturbadesee wider. Nicht umsonst wurde unser Gewinner wiederholt vom Deutschen Sauna-Bund mit seinem höchsten Qualitätssiegel „Premium“ mit fünf Sternen ausgezeichnet.

Speziell ist die Suola-Sauna, in der mittels Gradierwerk vernebeltes Salz bzw. Sole die Atemwege befreit und den Saunierenden tief durchatmen lässt. Das gibt Stoffwechsel und Lebensgeistern einen extra Kick – und ganz viel neue Energie. Aufgrund der Vielfalt und der Liebe zum Detail hat es die Obermain Therme in einem Ranking vom Fachmagazin Reisereporter zur drittbesten Therme Deutschlands geschafft, was einmal mehr für einen lohnenswerten Besuch sorgt.

Kontakt:

Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Mittwoch und Sonntag von 9 bis 21 Uhr; Donnerstag, Freitag und Samstag von 9 bis 23 Uhr

Montag, Dienstag, Mittwoch und Sonntag von 9 bis 21 Uhr; Donnerstag, Freitag und Samstag von 9 bis 23 Uhr Adresse: Obermain Therme, Am Kurpark 1, 96231 Bad Staffelstein

Obermain Therme, Am Kurpark 1, 96231 Bad Staffelstein Preise: 2 Stunden: 19,50 Euro (ermäßigt: 17 Euro); 3 Stunden: 21,50 Euro (ermäßigt: 19 Euro); 4 Stunden: 23,50 Euro (ermäßigt: 21 Euro); Tageskarte: 33,50 Euro (ermäßigt: 30 Euro); die Preise gelten jeweils für die Kombination aus Sauna-Land und Thermenmeer

2 Stunden: 19,50 Euro (ermäßigt: 17 Euro); 3 Stunden: 21,50 Euro (ermäßigt: 19 Euro); 4 Stunden: 23,50 Euro (ermäßigt: 21 Euro); Tageskarte: 33,50 Euro (ermäßigt: 30 Euro); die Preise gelten jeweils für die Kombination aus Sauna-Land und Thermenmeer Website: Saunaland der Obermain Therme

