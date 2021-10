Sturmtief "Ignatz" in Franken: Am Donnerstag (21. Oktober 2021) zahlreiche Feuerwehreinsätze

Am Donnerstag (21. Oktober 2021) Unwetter-Schwerpunkte am Vormittag in Oberfranken: Raum Coburg, Hof und Lichtenfels

am Vormittag in Oberfranken: Raum Landratsamt Lichtenfels: "Orkan tobt über Landkreis: Aktuell Großeinsatz der Feuerwehren"

Sturmtief "Ignatz" sorgt am heutigen Donnerstag (21. Oktober) mit orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten bis 110 km/h für eine gefährliche Wetterlage in Franken. Umgestürzte Bäume und Schäden an Gebäuden sind die ersten Folgen des Sturms. Der Deutsche Wetterdienst rät, alle Fenster und Türen zu schließen, Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen zu halten und den Aufenthalt im Freien zu meiden. inFranken.de gibt einen Überblick über die aktuellen Schäden in Franken.

Update vom 21.10.2021, 12 Uhr: Lichtenfels besonders betroffen

Oberfranken

Lichtenfels

Während des starken Regensturms kam es am Donnerstagmorgen auf der Köstener Kreuzung zu einem Verkehrsunfall mit etwa 20.000 Euro Sachschaden, teilt die Polizeiinspektion Lichtenfels mit. Eine 53-jährige Autofahrerin kam aus Kösten und wollte an der Kreuzung nach links in Richtung Schney abbiegen. Hierbei übersah sie eine 56-Jährige in ihrem Auto, welche die Kreuzung geradeaus in Richtung Kösten überquerte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Ersten Erkenntnissen nach blieben beide Fahrerinnen unverletzt, begaben sich aber vorsorglich in ärztliche Behandlung.

In der Schloßstraße flog ein Trampolin durch die Luft und landete auf dem geparkten Auto eines Nachbarn, wodurch ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand.

Burkunstadt

Der Baum, der in der Straße Meuselsberg auf ein Haus gekracht war, konnte durch die Feuerwehr und das THW gesichert und anschließend beseitigt werden, teilt die Polizeiinspektion Lichtenfels mit. Ersten Erkenntnissen nach ist das Haus nicht mehr bewohnbar, dies überprüft derzeit noch ein Statiker. Der geschätzte Sachschaden liegt bei ca. 30.000 Euro. Die Bewohnerin blieb glücklicherweise unverletzt, sie ist bis auf Weiteres bei Nachbarn untergekommen.

Bamberg

Wegen eines umgestürzten Bauzaunes auf Grund des Sturms ist die Pfisterbergbrücke in Richtung Atrium gesperrt. Die Sicherung vor Ort findet bereits durch die Feuerwehr statt. Es kommt dort jedoch aktuell zu Verzögerungen des Verkehrs.

In Bamberg stürzte ein Baum auf ein geparktes Auto, berichtet News5. Verletzt wurde nach jetzigem Stand glücklicherweise niemand. Die Feuerwehr ist aktuell im Einsatz.

Außerdem weisen die Bamberger Service Betriebe (BSB) darauf hin, Grün- und Parkanlagen im Stadtgebiet sowohl während als auch nach dem Sturm zu meiden. Auch nach dem Sturm ist die Sicherheit in diesen Bereichen trügerisch, da noch lose Äste aus den Baumkronen fallen können, so die Stadt Bamberg.

Unwetter in Franken: Feuerwehren im Einsatz, hier gibt es Schäden

Oberfranken

In Oberfranken ist der Raum Hof und Coburg betroffen, wie das Polizeipräsidium Oberfranken berichtet. Zwischen 6.00 und 8.00 Uhr gingen bei der Polizei 70 Anrufe ein. Bisher wurden noch keine Personenschäden verzeichnet. Das Landratsamt Lichtenfels warnt um kurz nach 10 Uhr: "Orkan tobt über den Landkreis: Aktuell Großeinsatz der Feuerwehren!"

Lichtenfels

Der ganze Landkreis Lichtenfels ist von Unwetterschäden betroffen. Darunter vor allem die Stadt Lichtenfels, Michelau, Hochstadt, Burkunstadt, Altenkunstadt und Weismain. "Seit 6.45 Uhr sind die Dispogruppe Starkwetter der Kreisbrandinspektion und aktuell 260 Einsatzkräfte der Feuerwehren im Landkreis mit Drehleitern und großem Gerät im Einsatz", teilt das Landratsamt Lichtenfels auf Facebook mit. Umgestürzte Bäume und abgedeckte Dächer werden genannt. Kreisbrandmeister Timm Vogler nennt auch "einige schwere" Einsätze, bei denen Häuser von umgestürzten Bäumen beschädigt wurden. Das Dach einer Industriefirma in Lichtenfels wurde demnach größtenteils abgedeckt.

Außerdem wurden zwei Verbindungsstraßen gesperrt: Zwischen Klosterlangheim und Roth ist die alte Verbindungsstraße durch den Wald gesperrt und von Wallersberg Richtung Moosberg ist ebenfalls gesperrt.

Vogler weist nachdrücklich darauf hin, dass eine weitere Orkan-Spitze gegen 11 Uhr erwartet wird und appelliert: "Wer heute nicht unbedingt das Haus verlassen muss, sollte zum eigenen Schutz daheim bleiben."

Weismain

Ein Baum ist auf ein Haus neben der Grundschule gestürzt.

Burgkunstadt

In Meuselsberg ist ein Baum auf ein Haus gestürzt. Die Feuerwehr und das THW sind bei einem Großeinsatz vor Ort (Stand 9.35 Uhr).

Hof

Laut der Integrierten Leitstelle Hochfranken ist mit dem Frankenwald und dem Berger Winkel der westliche Landkreis Hof und der westliche Landkreis Wunsiedel besonders betroffen. Gegen 11 Uhr wurden etwa 100 Einsätze abgearbeitet oder waren noch am Laufen. Überwiegend handelt es sich laut ILS um Bäume auf Fahrbahnen, abgedeckte Dächer, herabfallende Dachziegel. Auch punktuelle Stromausfälle gab es in den Morgenstunden.

Der Zoo Hof wurde aus Sicherheitsgründen gesperrt, berichtet News5. Ein heruntergefallener Ast habe das Luchsgehege beschädigt. Die Tiere wurden umgesetzt.

Eggolsheim

Die Feuerwehr Drosendorf wurde am Donnerstagmorgen gemeinsam mit der Feuerwehr Kremmeldorf zu einem umgestürzten Baum alarmiert, berichtet sie auf Facebook. Mehrere Äste hätten auf der Fahrbahn gelegen, auch weitere Gegenstände seien nicht ausgeschlossen.

Mittelfranken

In Mittelfranken verteilen sich die Orkanschäden über den ganzen Bezirk. Das Polizeipräsidium Mittelfranken berichtet beispielsweise von einem Baum, der in Neuhaus auf ein Auto gefallen ist und von weiteren umgestürzten Bäumen in Stein. Verletzte sind nicht zu verzeichnen.

Nürnberg

Der Tiergarten Nürnberg bleibt am heutigen Donnerstag aus Sicherheitsgründen geschlossen, meldet die Stadt Nürnberg.

Unterfranken

Das Polizeipräsidium Unterfranken berichtet von etwa 70 Einsätzen zwischen 4.00 und 8.00 Uhr im gesamten Regierungsbezirk. Darunter seien lediglich "Standardeinsätze" gewesen, wie umgefallene Bauzäune, Alarmauslösung aufgrund des Sturms, umgefallene Bäume oder Äste auf der Fahrbahn.