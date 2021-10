Franken vor 1 Stunde

Wettervorhersage

T-Shirt-Temperaturen im November? Wettervorhersage für Franken überrascht

Viel Regen und dichte Wolkenfelder ziehen in Franken ein. Am Sonntag können wir uns allerdings auf Sonnenschein und angenehme Temperaturen um die 18 Grad freuen. Der Start in die neue Woche wird wettertechnisch jedoch wieder ungemütlicher.