Franken vor 13 Minuten

Unwetter

Sturmböen und glatte Straßen: Hier in Franken warnt der DWD

Am Montag (31. Januar 2022) bleibt es ungemütlich in Franken. Nicht nur gelten weiterhin Sturmwarnungen, in einigen Regionen kann es außerdem schneien. Die aktuellen Warnungen des Deutschen Wetterdienstes im Überblick.