Gewitter-Warnung für Franken: Am Freitagabend (3. Juni) kann es ungemütlich werden in weiten Teilen Frankens. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Warnung vor starken und teils sogar vor schweren Gewittern herausgegeben. Starke Gewitter entsprechen der Stufe 2, schwere der Stufe der 3 von 4.

Örtlich könne es Blitzschlag geben, warnt der DWD weiter. Dabei bestehe Lebensgefahr. Vereinzelt können Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. In Regionen, die von schweren Gewittern (Stufe 3) getroffen werden, kann es außerdem verbreitet zu schweren Schäden an Gebäuden kommen. Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen sind möglich. Auch besteht die Gefahr von Erdrutschen. Genauere Informationen zur Hochwasser-Gefahr gibt es beim Länderübergreifenden Hochwasser-Portal.

DWD warnt: Hier kann es heute noch zu starken oder gar schweren Gewittern kommen

Bewohner der betroffenen Regionen werden gebeten, besonders auf herabstürzende Dachziegel, Gegenstände und Äste zu achten. Bei Platzregen müsse außerdem kurzzeitig mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

In diesen Städten und Landkreisen Frankens können am Abend starke Gewitter (Stufe 2) auftreten:

Stadt und Kreis Aschaffenburg

Stadt und Kreis Bayreuth

Stadt und Kreis Coburg

Kreis Forchheim

Stadt und Kreis Fürth

Kreis Kulmbach

Kreis Lichtenfels

Kreis Main-Spessart

Kreis Miltenberg

Kreis Nürnberger Land

Kreis Roth

Für diese Regionen gilt die Warnung vor schweren Gewittern der Stufe 3:

Stadt und Kreis Ansbach

Stadt und Kreis Bamberg

Kreis Erlangen-Höchstadt

Stadt und Kreis Fürth

Kreis Haßberge

Kreis Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim

Stadt und Kreis Schweinfurt

Stadt und Kreis Würzburg

Der Deutsche Wetterdienst warnt: "Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien!" Bei schweren Gewittern sollten Menschen insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen halten. Der DWD rät zudem dringend von einem Aufenthalt im Freien ab.