Auch am Donnerstag (5. Mai 2022) meldet der Deutsche Wetterdienst starke Gewitter in Teilen Frankens. Schon am Vortag war es aufgrund der starken Regenfälle in vielen Städten und Landkreisen zu Überschwemmungen gekommen.

Nun warnt der DWD vor örtlichen Blitzeinschlägen, bei denen Lebensgefahr besteht. Vereinzelt können aber auch Bäume entwurzelt und Dächer sowie Fahrzeuge beschädigt werden.

Gewitter in Franken: Deutscher Wetterdienst warnt erneut

Der DWD betont daher, auf herabstürzende Äste, Dachziegeln oder andere Gegenstände zu achten, die vom Wind herumgewirbelt werden könnten. Während des Platzregens können kurzzeitig auch Verkehrsbehinderungen möglich sein.

Folgenden Regionen sind derzeit von der Warnung betroffen (Stand: Donnerstag, 12.15 Uhr):

Stadt und Kreis Bayreuth

Kreis Roth

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis Wunsiedel

Die Warnungen gelten jeweils bis Donnerstag, 14 Uhr.

