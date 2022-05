Alfeld vor 1 Stunde

Feuerwehr muss eingreifen

Überschwemmung droht Wohnhaus zu überfluten - Anwohner von Gewitter überrascht

Am Mittwochnachmittag (04. April 2022) kam es in Alfeld (Nürnberger Land) zu einer enorm bedrohlichen Situation. Nach dem plötzlich einsetzenden Gewitter drohte ein Wohnhaus an einem Hang in kürzester Zeit zu überfluten.