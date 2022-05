Am Mittwochabend (04.05.2022) zogen heftige Unwetter über Franken hinweg. In einigen Regionen kam es zu starken Regenfällen und Hagel.

In Höfen in der Gemeinde Stegaurach (Landkreis Bamberg) flossen die Wassermassen in den Ort hinein und überschwemmten dort Straßen und Gebäude, wie News5 berichtet.

Unwetter in Stegaurach: Mit alten Klotüren gegen die Wassermassen

Demnach ist die Feuerwehr mit mehreren Pumpen im Einsatz. Auch die Anwohner tun ihr Mögliches, um sich gegen die Fluten zu schützen.

Ein Anwohner erklärte gegenüber News5, man habe "eine Barriere aus alten Klotüren und Säcke aus Erde" gegen die Wassermassen in Anschlag gebracht. Ein anderer klagte über den Zustand seiner Straße und den der Abflussrohre: "Wenn ich Pech hab, sauf ich ab", sagt er.