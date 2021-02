Sonnige Aussichten: Wie Stefan "Wetterochs" Ochs am Sonntagabend (14. Februar 2021) meldet, erreicht uns bereits am Montag (15. Februar 2021) eine Warmfront. Allerdings verdichten sich im Tagesverlauf die Wolken, sodass zwischen 16 Uhr und 19 Uhr wieder mit Schnee zu rechnen ist. Im Verlauf des Abends geht der Schnee dann in Regen über - hier ist Glatteis zu erwarten.

Von Dienstag bis Samstag wird es wechseln bewölkt mit teils Zwischenaufheiterungen. Am Dienstag (16. Februar 2021) können wir bereits mit circa +5 Grad rechnen, am Samstag (20. Februar 2021) mit +12 Grad. Am Sonntag (21. Februar 2021) erreichen uns die ersten Frühlingstemperaturen mit +18 bis +19 Grad.