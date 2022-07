Gewitter und Unwetter in Franken: Nach den hohen Temperaturen kam es am Montagabend (25. Juli 2022) zu schweren Unwettern in Franken. Mehrere Gewitter entluden sich über der Region. Nahezu alle fränkischen Kreise und Städte waren betroffen. In weiten Teilen Bambergs fiel für mehrere Stunden der Strom aus. Ob ein Zusammenhang zu dem Gewitter besteht, ist allerdings noch unklar. Die Polizei zieht nun eine erste Bilanz: Vor allem im Oberfranken und Unterfranken sind die Auswirkungen des Unwetters verheerend.

In Oberfranken kam es zu einem Zugunfall sowie mehreren umgestürzten Bäumen, darunter eine 600 Jahre alte Linde. In Mittelfranken melden einige Feuerwehren ebenfalls umgestürzte Bäume, die Feuerwehr Solnhofen postete ein Video einer Einsatzfahrt. Zu nennenswerten Einsätzen kam es jedoch nicht, wie das Präsidium Mittelfranken mitteilt. Währenddessen wurde in Schweinfurt in Unterfranken das Dach einer Grundschule abgedeckt.

Unwetter in Franken: Zugunfall und andere Folgen - Polizei zieht Bilanz

Im oberfränkischen Bayreuth landete am Montagabend ein Baum auf einer Bahnschiene, wie ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken inFranken.de erklärt. Ein Regionalexpress aus Nürnberg in Richtung Bayreuth sei im Bereich Schnabelwaid in querliegende Bäume auf der Bahnstecke gefahren. "Im Zug befanden sich 13 Passagiere, die glücklicherweise alle unverletzt blieben." Die Deutsche Bahn kümmerte sich um den Weitertransport mit einem Bus, während die Gleise freigeschnitten und der Zug "weggeschleppt" werden musste.

In Kalteneggolsfeld im Markt Heiligenstadt (Landkreis Bamberg) stürzte eine 600 Jahre alte Linde auf ein Haus. "Der Sachschaden beträgt zwischen 50.000 und 80.000 Euro", erklärt der Sprecher. Die Bewohner blieben auch hier unverletzt. In Weißenbrunn (Landkreis Kronach) sind außerdem mehrere Bäume umgestürzt. "Auch auf einen Gastank, der jedoch unbeschädigt blieb." Ein Auto und Cupboard wurden ebenfalls erwischt.

In Unterfranken habe es dagegen nur ein herausragendes Unwetter-Ereignis gegeben: "In Schweinfurt wurde das Dach einer Turnhalle abgedeckt", so der Sprecher des Präsidiums Unterfranken. Es handele sich um die Friedrich-Rückert-Grundschule, deren Turnhallendach auf das anliegende Parkdeck und die Bahnstrecke geweht wurde. "Die Gleise mussten kurzfristig gesperrt werden" - verletzt wurde auch hier niemand.

Unwetter über Franken: Bilanz in Bamberg - etwa 70 bis 80 Einsätze

Die Bildagentur News5 meldet zudem Schäden aus dem Landkreis Bamberg. "Die Wetterlage war relativ trocken und schwül", sagt Thomas Renner, Kreisbrandrat im Landkreis Bamberg im Interview mit News5. Eine Gewitterfront traf dann am frühen Abend unter anderem die Gemeinden Burgebrach, Strullendorf und Heiligenstadt.

Sie sorgte innerhalb kurzer Zeit für zahlreiche Einsätze. Laut Renner soll es sich dabei um etwa 70 bis 80 Einsätze handeln. "Es geht um abgedeckte Dächer, umgestürzte Bäume auf Hausdächern. Bäumen auf Fahrzeugen und so weiter", schildert er bei einem Einsatz die Lage am Abend.

"Das ist wieder einmal etwas Außergewöhnliches", fügt der Kreisbrandrat an. Denn: "Seit letzter Woche hatten wir es mit Flächen- und Waldbränden zu tun". Jetzt, zwei Tage später, befinde sich die Feuerwehr in einer ganz anderen Situation, "im Bereich der Starkwetter-Ereignisse mit einem großen Wind-Ereignis."

Auch das Fichtelgebirge wurde am Abend von einem Gewitter heimgesucht. So musste das Konzert von Chris de Burgh auf der Luisenburg am Abend unterbrochen werden. Das meldeten Zuschauer des Konzerts.