Wetter in Franken: Es bleibt weiterhin durchwachsen. "Hinter der südostwärts abziehenden Kaltfront eines Tiefs über der Nordsee strömt von Westen frische Meeresluft nach Bayern", meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Allerdings gestalten weitere Tiefentwicklungen südlich der Alpen und über Osteuropa das Wetter auch in den nächsten Tagen kühl und unbeständig.

Laut dem fränkischen Wetterexperten Stefan Ochs ("Wetterochs"), ist es am Donnerstag (13. April 2023) überwiegend stark bewölkt. Die schwachen Westwinde bringen kühle Luft nach Franken. Bei Höchsttemperaturen von 10 Grad zeigt sich die Sonne nur selten. Mit vereinzelt leichten Schauern ist vor allem im westlichen Franken zu rechnen.

Wettervorhersage für Franken - so lautet die Prognose für die nächsten Tage

Am Freitag (14. April 2023) zieht ein aus Norditalien kommendes Tief um die Ostalpen herum zur Slowakei. Dieses bringt uns zeitweise Regen mit frischem Wind aus Nordwest. Im Tagesverlauf zieht das Tief nach Südwestpolen weiter, wodurch sein Einfluss nachlässt. In der Folge kann am Abend in Mittelfranken teilweise die Sonne herauskommen. Die Tagestemperaturen überschreiten erneut nicht die 10 Grad Marke, nachts ist mit Werten zwischen 4 und 1 Grad zu rechnen.

Das Tief zieht am Samstag (15. April 2023) vermutlich weiter und wandert über Sachsen ins östliche Oberfranken. Deshalb ist mit einem intensiven Regengebiet aus Nordosten kommend zu rechnen, das bis zu 20 Millimetern Niederschlag pro Quadratmeter bringt. In der Fränkischen Schweiz könnte statt Regen sogar Schnee fallen. Mit Temperaturen unterhalb des Gefrierpunkts ist jedoch nicht zu rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 3 Grad in Hollfeld und 7 Grad in Ansbach. Der in tiefen Lagen starke Nordwestwind kann in höheren Lagen stürmisch werden. Auch in der Nacht bleibt es regnerisch, mit Werten zwischen 7 und 1 Grad. Davon abweichend zieht das Tief in einem anderen Modell bis zum Start der neuen Woche nicht nach Süden ab. Die Folge wären weitere starke Regenfälle, bei denen in der Summe bis Montagabend 70 Liter Regen pro Quadratmeter zusammenkommen könnten.

Am Sonntag (16. April 2023) und Montag (17. April 2023) flachen die Winde wieder ab. Bei Regenschauern, mit Temperaturen um die 12 Grad, ist es dann voraussichtlich wechselnd bis stark bewölkt.