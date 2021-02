Wir sehen rot: Von Montag (22. Februar 2021) bis Mittwoch (24. Februar 2021) können wir uns auf einen leuchtend roten Himmel freuen. Sowohl in den Morgenstunden wie auch am Abend tauchen Tonnen kleinster Partikel den Himmel über Franken in ein kräftiges, warmes Rot. Das sieht man selten.

Grund für die Erleuchtung am Himmelszelt ist Saharastaub. Laut Informationen von Stefan "Wetterochs" Ochs tobte bereits am Sonntag (21. Februar 2021) ein Sandsturm im Nordwesten Algeriens. Der aufgewirbelte Sand erreicht aufgrund eines starken Hochs am Montag Deutschland.

Tonnen von Saharastaub sorgen in Franken für einen roten Himmel

Dichte Nebelfelder können zudem entstehen, und zwar dann, wenn sich der feine Sandstaub an Eiskristalle in der teils noch kalten Luft heftet. Die auf- und untergehende Sonne wirkt dann so, als würde ein Schleier sie einhüllen.

"Im Zeitraum Dienstabend bis Mittwochabend driften wahre Tonnen von Wüstenstaub über Bayern hinweg", erklärt Meteorologe Dr. Michael Sachweh das Wetterphänomen gegenüber dem BR.

Am Dienstagabend wird der Saharastaub auch seinen "Höhepunkt" erreichen. Abendrot und Morgenrot werden dann sehr intensiv sein.

Morgen- und Abendrot beobachten: Das sind die besten Zeiten

Die besten Zeiten, um den leuchtenden Himmel zu bestaunen, sind laut Sachweh am Morgen um kurz nach 7.00 Uhr und am Abend um 17.45 Uhr. "Wer beobachten möchte, wie sich der Himmel in eine wahre Farbsinfonie von gelb über orange bis zum flammenden Rot verwandelt, sollte sich die Zeiten der Dämmerung frei halten, um einen Platz in der ersten Reihe bei diesem Himmelsschauspiel einnehmen zu können", so der Experte.

Solch ein Phänomen kommt im Jahr fünf- bis fünfzehnmal vor. Vor gut zwei Wochen tauchte ebenfalls Saharastaub Franken in ein warmes Gelb.

