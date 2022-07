Franken vor 57 Minuten

Zeugenaufruf

Andreas N. (48) tauchte nach Ausgang nicht mehr auf: Polizei sucht seit Wochen - nun auch in Franken

Er sollte nach dem genehmigten Ausgang eigentlich in die Einrichtung zurückkehren, doch dort kam er nicht an: Ein 48-Jähriger aus dem Kreis Traunstein gilt als vermisst. Die Polizei ermittelt auch in Mittelfranken und betont: Der Mann könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.