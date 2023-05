Noch kein Geschenk zum Muttertag? Entführe deine Mama in den Kurzurlaub in Franken

zwischen Sonnenterasse, Badeteich und Sauna - Unsere 7 Hotel-Tipps

einen Kurztrip für dich und deine Mutter inmitten von Frankens traumhaufter Natur

Der Muttertag steht bevor - warum nicht diesen Tag zum Anlass nehmen für einen besonders erholsamen Kurzurlaub. Deine Mama hat sich eine Auszeit wirklich verdient und gemeinsame Zeit ist überhaupt die beste Geschenkidee. Bei unseren 7 Hotel-Tipps ist sicher der richtige Ort dabei, um gemeinsam mit deiner Mutter die Seele beim Wellness baumeln zu lassen.

1. Häuser der Villa Italia in Marktheidenfeld (Unterfranken)

Wunderschön gelegen im Fränkischen Weinland versorgen die Häuser der "Villa Italia" in Marktheidenfelder Ortsteil Altfeld (Landkreis Main-Spessart) euch mit viel Zweisamkeit für den Muttertag. Inmitten von Weinhügeln genießt ihr gutes Essen und Ruhe und Erholung in einer grünen Oase. Die Nähe zu Würzburg lohnt außerdem einen Besuch zum Bummeln und Flanieren.

Adresse: Michelriether Str. 38, 97828

Michelriether Str. 38, 97828 Kontakt: +49 9391 503440

+49 9391 503440 Info & Buchung*



2. Posthotel Alexander Hermann in Wirsberg (Oberfranken)

„Das Romantik Hotel in Bayern“ – so wartet dieses Hotel-Schmuckstück in Wirsberg auf und ist dabei nicht nur die richtige Adresse für Paare, sondern auch für die und deine Mutter. Mitten im Frankenwald könnt ihr euch beim Wandern oder Radfahren ordentlich auspowern und anschließend die Köstlichkeiten im hoteleigenen Gourmet-Restaurant genießen. In den stilvoll und modern eingerichteten Zimmern der Vier-Sterne-Unterkunft von Starkoch Alexander Herrmann, der kürzlichein neues Kochbucvh mit Polizei-Rezepten veröffentlicht hat, kommen du und deine Mutter sicher zum wohlverdienten, erholsamen Schlaf.

3. Sturm – Bio-& Wellnesshotel in der Rhön (Unterfranken)

Den Muttertag in einer der schönsten Gegenden Frankens verbringen und dabei Wellness vom Allterfeinsten genießen - Das könnt ihr im Sturm-Hotel. Der Spa-Bereich lockt mit Außensaunen, Dampfbädern und einem Teich im Garten. Auch geschlemmt wird hier ordentlich am Buffet mit Bio-qualifizierten Lebensmitteln und frisch zubereiteten, saisonalen Speisen.

Adresse: Ignaz-Reder-Straße 3, 97638 Mellrichstadt

Ignaz-Reder-Straße 3, 97638 Mellrichstadt Kontakt: +49 9776 81800

+49 9776 81800 Website

Info & Buchung*

4. Landhotel Rügheim in Hofheim (Unterfranken)

Nördlich von Haßfurt wartet dieses Hotel auf dich und deine Mutter mit einem großen Gartenbereich, um dem Stress des Alltags im Grünen zu entfliehen. Auch Saunieren ist hier eine Option und nach einem erholsamen Tag könnt ihr eure Zeit mit einem Glas Wein in der urigen Stube abschließen.

Adresse: Schloßweg 1, 97461 Hofheim in Unterfranken

Schloßweg 1, 97461 Hofheim in Unterfranken Kontakt: +49 9523 502930

+49 9523 502930 Website

Info & Buchung*

5. Neumühle Resort & Spa in Wartmannsroth (Unterfranken)

Knapp 6o Kilometer nördlich von Würzburg liegt diese Traum-Unterkunft. Auf mehr als zwei Hektar bietet sich hier eine Art "Hotel-Dorf". Legt euch an die Fränkische Saale, genießt die frische Luft und das Ambiente, das pures Relaxen verspricht. Neben dem Wellness-Bereich warten unter anderem Schwimmbad, Restaurant und Fitnessraum auf euch.

Adresse: Neumühle 54, 97797 Wartmannsroth

Neumühle 54, 97797 Wartmannsroth Kontakt: +49 9732 8030

+49 9732 8030 Website

Info & Buchung*

6. Akzent Hotel Goldner Stern in Wiesenttal (Oberfranken)

Die malerische Hügellandschaft der Fränkischen Schweiz mit ihren einzigartigen Felsformationen verzaubern besonders, wenn die Unterkunft auch so überzeugend ist. Kein Problem bei diesem Hotel. Im Herzen vom historischen Muggendorf wartet nach einer aufregenden Wanderung in der Fränkischen Schweiz ein entspannender Sauna-Gang und diverse Köstlichkeiten im Restaurant.

Adresse: Marktplatz 6, 91346 Wiesenttal

Marktplatz 6, 91346 Wiesenttal Kontakt: +49 9196 92980

+49 9196 92980 Website

Info & Buchung*

7. Hotel Kaiseralm in Bischofsgrün (Oberfranken)

In diesem Hotel kann der Muttertag gebührend gefeiert werden. Am Rande von Bischofsgrün zwischen den Gipfeln des Fichtelgebirges wartete das Hotel Kaiseralm mit einem wunderschönen Panorama-Blick, einer gemütlichen Sonnenterasse und einm Schwimmbad. Für das leibliche Wohl sorgt hier das Restaurant Frankenkrone.

Adresse: Fröbershammer 31, 95493 Bischofsgrün

Fröbershammer 31, 95493 Bischofsgrün Kontakt: +49 9276 800

+49 9276 800 Website

Info & Buchung*

Für den schmaleren Geldbeutel gibt es hier noch weitere Geschenkideen für euch zum Muttertag.