Hochwasserwarnung in ganz Franken

Alarmstufe Rot in zwei Landkreisen: Bamberg und Coburg betroffen

In Franken gelten aktuell in vielen Regionen Hochwasserwarnungen. Vor allem am Dienstag (4. Januar 2022) soll es viel regnen und die Wasserpegel werden voraussichtlich steigen. Am Dienstagnachmittag wurde die Hochwasserwarnung für Bamberg und Coburg verschärft: Hier gilt nun eine "Warnung vor Überschwemmungen für bebaute Gebiete".

Hochwasserwarnung für Franken: Hier kann es zu Überschwemmungen kommen

Für den Landkreis Lichtenfels gilt aktuell eine Hochwasserwarnung mit Überschwemmungen, wie das Landratsamt Lichtenfels mitteilt. Die Warnung wurde vom Wasserwirtschaftsamt Kronach herausgegeben und gilt von Montag, dem 3. Januar 2022, bis Mittwochmittag, dem 5. Januar 2022.

Mainleus / Main: Meldestufe 3-4 (Meldebeginn am Dienstag, Scheitel von Mittwoch auf Donnerstag)

(Meldebeginn am Dienstag, Scheitel von Mittwoch auf Donnerstag) Schwürbitz / Main: Meldestufe 2 (Meldebeginn am Dienstag, Scheitel am Mittwoch)

(Meldebeginn am Dienstag, Scheitel am Mittwoch) Fürth am Berg / Steinach: Meldestufe 2-3 (Meldebeginn am Di, Scheitel von Di auf Mi)

(Meldebeginn am Di, Scheitel von Di auf Mi) Unterlangenstadt / Rodach: Meldestufe 1 (Meldebeginn am Di, Scheitel von Di auf Mi)

Auch kleinere Gewässer ohne Warnpegel können über die Ufer treten.

Landkreis Bamberg: Hier kann es zu Überschwemmungen kommen

Schenkenau / Itz: Meldestufe 3-4 (erhöhter Meldebeginn erreicht, Scheitel von Di auf Mi)

Kemmern / Main: Meldestufe 2-3 (Meldebeginn am Mi, Scheitel von Do auf Fr)

(Meldebeginn am Mi, Scheitel von Do auf Fr) Röbersdorf / Reiche Ebrach: Meldestufe 2-3 (Meldebeginn von Mi auf Do, Scheitel von Do auf Fr)

(Meldebeginn von Mi auf Do, Scheitel von Do auf Fr) Vorra / Rauhe Ebrach: Meldestufe 2 (Meldebeginn am Di, Scheitel von Mi auf Do)

(Meldebeginn am Di, Scheitel von Mi auf Do) Lohr / Baunach: Meldestufe 1-2 (Meldebeginn am Di, Scheitel von Di auf Mi)

(Meldebeginn am Di, Scheitel von Di auf Mi) Pettstadt / Regnitz: Meldestufe 1 (Meldebeginn am Mi, Scheitel von Mi auf Do)

(Meldebeginn am Mi, Scheitel von Mi auf Do) Leucherhof / Baunach: Meldestufe 1 (von Di auf Mi)

(von Di auf Mi) Schwürbitz / Main: Meldestufe 2 (Meldebeginn Di, Scheitel am Mi)

(Meldebeginn Di, Scheitel am Mi) Röbersdorf / Reiche Ebrach : Meldestufe 1 (von Do auf Fr)

: (von Do auf Fr) Trunstadt / Main: Meldestufe 1 (am Do)

Landkreis Forchheim: Hier kann es zu Überschwemmungen kommen

Laufermühle / Aisch: Meldestufe 3-4 (Meldebeginn am Di, Scheitel am Do)

(Meldebeginn am Di, Scheitel am Do) Hüttendorf / Regnitz: Meldestufe 2-3 (Meldebeginn von Di auf Mi, Scheitel von Mi auf Do)

(Meldebeginn von Di auf Mi, Scheitel von Mi auf Do) Muggendorf / Wiesent: Meldestufe 3 (Meldebeginn am Di, Scheitel von Di auf Mi)

Landkreis Bayreuth: Hier kann es zu Überschwemmungen kommen

Bayreuth/Roter Main: Meldestufe 2

Gampelmühle/Ölschnitz: Meldestufe 1

Untersteinach/Warme Steinach: Meldestufe 1

Landkreis Kulmbach: Hier kann es zu Überschwemmungen kommen

Mainleus/Main: Meldestufe 3

Bad Berneck/Weißer Main: Meldestufe 1

Ködnitz/Weißer Main: Meldestufe 3

Wirsberg/Schorgast: Meldestufe 1

Untersteinach/Untere Steinach: Meldestufe 1

Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge: Hier kann es zu Überschwemmungen kommen

Arzberg/Röslau: Meldestufe 1

Landkreis Kronach: Hier kann es zu Überschwemmungen kommen

Neukenroth / Haßlach: Meldestufe 1-2 (Meldebeginn am Di, Scheitel von Di auf Mi)

(Meldebeginn am Di, Scheitel von Di auf Mi) Steinberg / Kronach: Meldestufe 1 (Meldebeginn am Di, Scheitel von Di auf Mi)

(Meldebeginn am Di, Scheitel von Di auf Mi) Fürth am Berg / Steinach: Meldestufe 1 (von Di auf Mi)

(von Di auf Mi) Erlabrück / Rodach: Meldestufe 1 (von Di auf Mi)

(von Di auf Mi) Unterlangenstadt / Rodach: Meldestufe 1 (von Di auf Mi)

Landkreis Coburg: Hier kann es zu Überschwemmungen kommen

Schenkenau / Itz: Meldestufe 3-4 (erhöhter Meldebeginn erreicht, Scheitel von Di auf Mi)

Fürth am Berg / Steinach: Meldestufe 2-3 (Meldebeginn am Di, Scheitel von Di auf Mi)

(Meldebeginn am Di, Scheitel von Di auf Mi) Coburg / Itz: Meldestufe 1-2 (Meldebeginn am Di, Scheitel von Di auf Mi)

Landkreis Ansbach: Hier kann es zu Überschwemmungen kommen

Das Wasserwirtschaftsamt Ansbach warnt vor Überschwemmungen in Stadt und Landkreis Ansbach. Die Warnung ist vom 3. Januar bis zum 4. Januar 2022 gültig.

Der Pegel Thann (Altmühl) befindet sich weiterhin über der Meldestufe 1. Durch die prognostizierten Niederschläge für die Region ab heute Abend ist ein Wiederanstieg einiger Pegel auf die Meldestufen 1 bis 2 möglich. Auch an kleineren Gewässern kann es somit erneut zu lokalen Ausuferungen kommen.

Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen: Hier kann es zu Überschwemmungen kommen

Der Pegel Aha (Altmühl) befindet sich weiterhin über der Meldestufe 1 im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Das Überleitungssystem am Wehr Streudorf zur Ableitung des Hochwassers in den Altmühlsee ist in Betrieb.

Durch die prognostizierten Niederschläge für die Region ab Montagabend ist ein erneuter Anstieg der Pegel möglich. Auch an kleineren Gewässern kann es somit erneut zu lokalen Ausuferungen kommen.

Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim: Hier kann es zu Überschwemmungen kommen

Laut Wasserwirtschaftsamt Ansbach können einige Pegel auf die Meldestufen 1 bis 2 ansteigen. Der Pegel Rappoldshofen / Aisch soll laut Vorhersage die Meldestufe 2 erreichen. Auch an kleineren Gewässern kann es zu lokalen Ausuferungen kommen.

Landkreis Erlangen-Höchstadt: Hier kann es zu Überschwemmungen kommen

Das Wasserwirtschaftsamt Nürnberg rechnet damit, dass die meisten Pegel im Einzugsgebiet der Regnitz die Meldestufen 1 bis 2 erreichen werden, vereinzelt auch Meldestufe 3. Diese steht für Überschwemmungen in bebauten Gebieten. Voraussichtlich wird der Pegel Hüttendorf/Regnitz die Meldestufe 2 und der Pegel Laufermühle/Aisch die Meldestufe 3 erreichen. Für andere Pegel liegen derzeit noch keine konkreten Warnungen vor.

Landkreis Aschaffenburg: Hier kann es zu Überschwemmungen kommen

Die Niederschläge haben am Pegel Schöllkrippen/Kahl am Morgen zur Überschreitung der Meldestufe 2 geführt, wie das Wasserwirtschaftsamt mitteilte. Ein weiterer Anstieg wird erwartet. Der Scheitel wird im Bereich der Meldestufe 2 liegen und voraussichtlich im Laufe des Tages erreicht.

Landkreis Main-Spessart: Hier kann es zu Überschwemmungen kommen

Am Pegel Mittelsinn/Sinn wird die Meldestufe 1 laut Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg im Laufe des Vormittags erreicht. Der Scheitel wird nach aktuellem Stand am Abend im Bereich der Meldestufe 2 liegen. Auch der Pegel Wolfsmünster/Fränkische Saale wird die Meldestufe 1 im Laufe des Tages überschreiten. Der Scheitel wird sich voraussichtlich im Bereich der Meldestufe 1 bleiben.

Landkreis Miltenberg: Hier kann es zu Überschwemmungen kommen

Der Pegel Weilbach/Mud hat die Meldestufe 1 erreicht. Der Scheitel wird im Laufe des Tages im Bereich der Meldestufe 1 erwartet. An den Mainpegeln Faulbach, Kleinheubach und Obernau wird der Meldebeginn am Mittwoch überschritten. Die Meldestufe 1 wird voraussichtlich nicht erreicht. Auch an kleineren Gewässern kann es durch die Regenfälle zu Ausuferungen und Überschwemmungen kommen.

Landkreis Bad Kissingen: Hier kann es zu Überschwemmungen kommen

Der Pegel Oberthulba (Thulba) befindet sich seit etwa 6:30 in Meldestufe 1. Der Wasserstand ist noch leicht steigend. Der Hochwasserscheitel scheint sich in den nächsten Stunden auszubilden. Ein Überschreiten der Meldestufe 2 wird derzeit nicht erwartet.

Der Pegel Bad Brückenau (Sinn) befindet sich seit etwa 11:00 in Meldestufe 1. Der Wasserstand ist noch leicht steigend. Der Hochwasserscheitel scheint sich in den nächsten Stunden auszubilden. Ein Überschreiten der Meldestufe 2 wird derzeit nicht erwartet.

Am Pegel Bad Kissingen Golfplatz (Fr. Saale) wird der Meldebeginn (Erreichen der Meldestufe 1) Dienstagnachmittag erwartet. Ein weiterer Anstieg des Wasserstandes bis Meldestufe 2 kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Meldestufe 3 wird derzeit nicht erwartet.

Landkreis Rhön-Grabfeld: Hier kann es zu Überschwemmungen kommen

Für den Pegel Schweinhof (Brend) wird der Meldebeginn (überschreiten der Meldestufe 1) in Kürze erreicht. Der Wasserstand wird bis heute Nachmittag weiter steigen. Meldestufe 2 wird voraussichtlich nicht erreicht.

Für den Pegel Nordheim v. d. Rhön (Streu) wird der Meldebeginn (überschreiten der Meldestufe 1) in Kürze erreicht. Der Wasserstand wird bis heute Nachmittag weiter steigen. Meldestufe 2 wird voraussichtlich nicht erreicht.

Für den Pegel Unsleben (Streu) wird der Meldebeginn (Überschreiten der Meldestufe 1) in den nächsten Stunden erwartet. Der Wasserstand wird bis heute Nachmittag weiter steigen. Meldestufe 2 wird voraussichtlich nicht erreicht.

Für den Pegel Salz (Fr. Saale) wird das Erreichen der Meldestufe 1 heute Mittag erwartet. Meldestufe 2 wird voraussichtlich nicht erreicht.

An den Pegeln Gollmuthhausen (Milz), Bad Königshofen (Fr. Saale) und Wechterswinkel (Els) sind die Wasserstände ebenfalls weiterhin steigend. Das Erreichen der Meldestufe 1 an diesen Pegeln wird derzeit aber nicht erwartet.

Die aktuellen Hochwasserwarnungen findet ihr auf der Seite des Bayerischen Landesamt für Umwelt.