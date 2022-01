Die niedrigen Temperaturen sorgen am Sonntag (9. Januar 2022) für Frost und Schnee. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat mehrere Warnungen für Franken herausgegeben. In fast allen Städten und Landkreisen ist am Morgen noch mit leichtem Frost zu rechnen.

Zudem wird in allen Regierungsbezirken vor Windböen gewarnt. Sie können Geschwindigkeiten von bis zu 60 Kilometer pro Stunde erreichen und dauern voraussichtlich noch bis etwa 14 Uhr an.

DWD warnt vor Schneefall, Windböen und Glätte: Welche Landkreise sind betroffen?

In einzelnen Landkreisen kann es auch glatt auf den Straßen werden. Laut DWD muss streckenweise mit Glätte durch überfrierende Nässe sowie geringem Neuschnee gerechnet werden. Die folgenden Regionen sind davon betroffen:

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis Bad Kissingen

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis und Stadt Fürth

Kreis Haßberge

Kreis Kitzingen

Kreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim

Kreis und Stadt Nürnberg

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Bis zum Mittag kann es in ganz Franken schneien. Der DWD rechnet mit fünf bis zehn Zentimetern Neuschnee - dadurch kann es ebenfalls glatt werden. Besonders beim Autofahren ist daher Vorsicht geboten. Vereinzelt kann es aber auch zu stärkerem Schneefall und sogar Schneeverwehung kommen. Letzteres gilt allerdings erst oberhalb von 600 Metern.

In den folgenden Städten und Landkreisen wird Schneefall mit Mengen zwischen 8 und 15 Zentimetern erwartet:

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis Forchheim

Kreis und Stadt Hof

Kreis Kronach

Kreis Kulmbach

Kreis Nürnberger Land

Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge

Die Warnung des DWD gilt voraussichtlich bis 16 Uhr. In den betroffenen Regionen kann es ebenfalls verbreitet glatt werden.