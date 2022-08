Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Samstag (20. August 2022) amtliche Warnungen vor starken (Stufe 2) - teilweise sogar schweren (Stufe 3) - Gewittern veröffentlicht. Etliche Regionen in Franken sind betroffen. Sobald weitere Städte und Landkreise hinzukommen oder Warnungen aufgehoben werden, wird das hier ergänzt.

Der DWD warnt in diesem Zusammenhang auch vor örtlichem Blitzschlag und der damit verbundenen Lebensgefahr. "Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden", heißt es weiter. Während Platzregens sind kurzzeitig auch Verkehrsbehinderungen möglich. Schon zuvor kündigten Meteorologen Starkregen mit Unwetterpotenzial in einigen Regionen Deutschlands an. Bei schweren Gewittern der Stufe 3 drohen außerdem schwere Schäden an Gebäuden. Bäume könnten entwurzelt werden, auch lokale Überflutungen von Kellern oder Straßen sowie Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen seien möglich, warnt der DWD. Auch Erdrutsche können auftreten.

Gewitter in Franken - hier warnt der DWD am Samstag

Stadt und Kreis Aschaffenburg (Warnung vor starkem Gewitter der Stufe 2 von 4)

Stadt und Kreis Bamberg (Warnung vor starkem Gewitter der Stufe 2 von 4)

Stadt und Kreis Bayreuth (Warnung vor starkem Gewitter der Stufe 2 von 4)

Stadt und Kreis Coburg (Warnung vor starkem Gewitter der Stufe 2 von 4)

Kreis Erlangen-Höchstadt (Warnung vor starkem Gewitter der Stufe 2 von 4)

Kreis Forchheim (Warnung vor starkem Gewitter der Stufe 2 von 4)

Stadt und Kreis Fürth (Warnung vor starkem Gewitter der Stufe 2 von 4)

Kreis Kronach (Warnung vor starkem Gewitter der Stufe 2 von 4)

Kreis Kulmbach (Warnung vor starkem Gewitter der Stufe 2 von 4)

Kreis Lichtenfels (Warnung vor starkem Gewitter der Stufe 2 von 4)

Kreis Main-Spessart (Warnung vor starkem Gewitter der Stufe 2 von 4)

Kreis Neustadt Aisch/Bad Windsheim (Warnung vor starkem Gewitter der Stufe 2 von 4)

Kreis Nürnberger Land (Warnung vor starkem Gewitter der Stufe 2 von 4)

Kreis Rhön-Grabfeld (Warnung vor starkem Gewitter der Stufe 2 von 4)

Stadt und Kreis Schweinfurt (Warnung vor starkem Gewitter der Stufe 2 von 4)

Stadt und Kreis Würzburg (Warnung vor starkem Gewitter der Stufe 2 von 4)

Anmerkung der Redaktion: Der DWD hat am Samstag gegen 18.30 Uhr einige Warnungen der Stufe 3 aufgehoben und warnt in den betroffenen Regionen "nur" noch vor starken Gewittern der Stufe 2.

Solltest du in einer Region wohnen, für die eine Warnstufe 3 ausgerufen wurde, gelten folgende Empfehlungen des DWD:

Schließe alle Fenster und Türen

Sichere Gegenstände im Freien

Halte Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen

Vermeide möglichst den Aufenthalt im Freien

Alle Warnungen gelten bereits ab Samstagnachmittag - viele aber auch bis in die Abendstunden. Es können auch später am Samstag noch Gewitter auftreten oder zusätzliche Regionen betroffen sein.

Hier geht es zum aktuellen Wetterbericht in den Städten und Landkreisen in Franken.

