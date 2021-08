Unwetter-Warnung für große Teile Frankens: Am Mittwoch (04. August 2021) warnt der Deutsche Wetterdienst vor Gewittern und Starkregen in großen Teilen Frankens. Besonders betroffen sollen Ober- und Unterfranken sein. Der Grund: Ein Tief, das vom Atlantik über die Alpensüdseite nach Osteuropa zieht.

Von Westen herangeführte mäßig warme Meeresluft sorgt dabei für unbeständiges Wetter. Ab dem Nachmittag ist deshalb vor allem in Ober- und Unterfranken mit Gewitter und Starkregen in kurzer Zeit zu rechnen. Am Donnerstag (05. August 2021) soll sich das Wetter in Franken etwas beruhigen.