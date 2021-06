Bereits am Wochenende zogen heftige Unwetter über Teile Frankens und sorgten örtlich für Überflutungen. Auch zum Start in die neue Woche warnt der Deutsche Wetterdienst am Montag (07. Juni 2021) vor heftigen Unwettern. Die Region Mittelfranken ist davon am Nachmittag besonders stark betroffen. Für viele Landkreise gilt hier die Warnstufe 3 von 4. In den oberfränkischen Landkreisen Bayreuth und Wunsiedel gilt sogar die Stufe 4 von 4.

Vor allem ab Nachmittag steigt laut Pressemitteilung des DWD die Gefahr für unwetterartige Gewitter. Lokal kann es zu heftigen Regenfälle mit bis zu 30 Litern pro Quadratmeter kommen. Zeitweise sind auch extreme Regenfälle mit bis zu 50 Litern pro Quadratmeter möglich. Besonders im Nürnberger Land, im Kreis Roth und in der Region Fürth wird ab 12 Uhr vor Starkregen der Stufe 2 von 4 gewarnt.

Nach heftigem Wochenende: Unwetter in Franken gehen weiter

Hagel und starke Sturmböen sind auch nicht auszuschließen. Der Deutsche Wetterdienst meldet, dass sich die Wetterlage erst in der Dienstagnacht bessern wird und die Unwetter nachlassen werden.

Betroffen von starken Gewitter sind laut Warnung des DWD folgende Teile Frankens:

Kreis Bad Kissingen

Kreis und Stadt Fürth (Stufe 3 von 4)

Kreis und Stadt Coburg

Kreis und Stadt Bayreuth (Stufe 4 von 4)

Kreis und Stadt Ansbach (Stufe 3 von 4)

Kreis und Stadt Hof (Stufe 3 von 4)

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Haßberge

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis Main-Spessart

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis Erlangen-Höchstadt (Stufe 3 von 4)

Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge (Stufe 4 von 4)

Kreis Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim (Stufe 3 von 4)

Kreis Miltenberg

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (Stufe 3 von 4)

Kreis Roth (Stufe 3 von 4)

Kreis Nürnberger-Land

Kreis und Stadt Würzburg (Stufe 3 von 4)

Kreis Forchheim

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Kulmbach (Stufe 3 von 4)

Kreis Lichtenfels

Kreis Kronach

Laut Stefan "Wetterochs" Ochs und dem Deutschen Wetterdienst soll es die ganze Woche immer wieder zu Unwettern kommen. Nichtsdestotrotz steigen die Temperaturen auf sommerliche 28 Grad.