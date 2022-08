Eigentlich sind die fränkischen Kaufland-Filialen gut bestückt mit lokalen Weinen. Bocksbeutel reiht sich im Regal an Bocksbeutel mit feinsten Tropfen aus Franken. Doch ein kleines Detail ist einer Kundin nun sauer aufgestoßen. Denn mit der Herkunftsbezeichnung scheint es Kaufland nicht ganz so genau zu nehmen.

Die Twitter-Userin Lynn Nothegger konnte ihren Augen nicht trauen. Beim Einkauf in einer fränkischen Kaufland-Filiale machte sie am Weinregal eine unangenehme Entdeckung. Neben feinsten Tropfen aus Franken prangte ein herzförmiges Schild mit der Aufschrift: "Hergestellt in Bayern", mit dem Zusatz: "Weil uns Bayern am Herzen liegt". Für die Fränkin Lynn Nothegger war das zu viel des Guten. "Das geht GAR nicht Kaufland - hier ist Franken", machte sie ihrem Unmut auf Twitter Luft.

Rein geopolitisch hat Kaufland ja recht - Franken gehört nunmal zum Bundesland Bayern. Beim Bocksbeutel ist mit den Franken aber nicht zu spaßen. Die besondere Flaschenform ist nämlich ausschließlich für Weine der Region reserviert - mit ganz wenigen Ausnahmen aus Baden und Portugal. Immerhin landete der sogenannte "Bocksbeutelstreit" Anfang der 1980er Jahre vor dem Europäischen Gerichtshof, der ganz klar zugunsten der fränkischen Winzer entschied.

"Kulturelle Aneignung" - Empörung wegen "bayerischem" Frankenwein

Kaufland selbst hat sich zur "Bayernwein-Affäre" noch nicht geäußert. Dafür bekam Lynn Nothegger aber großen Zuspruch in der Community für ihren aufgebrachten Tweet. Von "bayuwarischer, kultureller, passiver Aneignung" schreibt ein User und kritisiert den Einzelhändler außerdem, dass er in Mittelfranken "Berliner" statt "Krapfen" im Sortiment hat. "Hat ein Preusse die Schilder angebracht?", fragt sich wiederum eine andere Twitter-Nutzerin. Eine weitere Userin sieht in dem Franken-Fauxpas schließlich einen Hinweis darauf, dass die Weinabteilung bei Kaufland wohl nicht so gut betreut würde.

Übrigens: Bayern hat tatsächlich seine eigenen Weine. Der sogenannte Baierwein stammt aus dem Landweingebiet Regensburg. Das zweitkleinste Weinbaugebiet Deutschlands liegt an den Südhängen der des Bayerwaldes entlang der Donau. Eines ist aber sicher: Bocksbeutel findet man dort garantiert keinen.

Zur Weinempfehlung: "Best-of-Gold": Das sind die zehn besten Weine aus Franken