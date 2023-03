"Am Samstag geht es rund, mit zahlreichen Regenschauern und Gewittern und auch mit Zwischenaufheiterungen", beginnt Wetterexperte Stefan Ochs seine Wettervorhersage für Franken. Der frische Südwestwind wehe in Böen stürmisch und in Gewitternähe kämen sogar Sturmböen vor. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor diesen in vielen fränkischen Regionen. Die Temperaturen liegen am Samstag bei 10 Grad.

Am Sonntagvormittag sollen Regenfälle einsetzen, "die nachmittags schauerartig verstärkt und dann eventuell sogar mit Gewittern durchsetzt sind. Der Wind dreht am späten Nachmittag von Südost auf West und frischt dabei in Böen stark auf. Die Temperaturen liegen bei 8 Grad", so Ochs.

Franken-Wetter in kommender Woche geprägt von Kaltluft: Wind treibt "Schneeschauer übers Land"

"Am Montag treibt ein in Böen verbreitet starker Nordwestwind Schneeschauer übers Land", heißt es weiter. Zwischen den Schauern träten auch "kleine Aufheiterungszonen" auf. Die Höchsttemperaturen sieht Ochs bei 6 Grad. Am Dienstag komme die kalte Luft zur Ruhe, es gebe kaum noch Schauer und der Nordwestwind lasse nach. Erneut kletterten die Temperaturen auf maximal 6 Grad.

"In der zweiten Hälfte der nächsten Woche hält sich über Skandinavien ein großer Kaltluftblock, gegen den vom Atlantik her Tiefs anrennen, die auf eine über Norddeutschland nach Südosten verlaufende Bahn gezwungen werden. Dadurch wird es bei uns zwar milder mit Temperaturen von 10 bis 18 Grad, aber es ist überwiegend regnerisch und windig", so die Aussicht.

In den Nächten zum Dienstag und Mittwoch komme es zu Frost - in ungünstigen Lagen bis -4 Grad in 2 m Höhe und -6 Grad in 5 cm Höhe.

Forsythie blüht seit Längerem - ist das normal?

Der März war laut dem Wetterexperten bisher gut 1 Grad wärmer als im langjährigen Mittel (1991 bis 2010). "Hat das auch dazu geführt, dass die Entwicklung in der Natur weiter fortgeschritten ist als normal? Das hilft uns die Forsythie weiter, die ja nun seit einiger Zeit blüht und tatsächlich stimmt ihr tatsächlicher Blühbeginn ziemlich genau mit dem mittleren Wert überein."

Somit sei die Entwicklung in der Natur derzeit als normal einzustufen, weder zu früh, noch zu spät. Eine Erklärung: Die unterdurchschnittliche Sonnenscheindauer (nur 85 Prozent) habe wohl die überdurchschnittlichen Lufttemperaturen genau ausgeglichen. "Die mittelfristigen Wetterprognosen (zehn Tage) deuten auch darauf hin, dass da erstmal keine größeren Abweichungen geben sind", informiert Stefan Ochs zum Schluss.