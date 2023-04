Es geht in die nächste Runde beim Franken-Tatort: Knapp ein Jahr nach der Ausstrahlung der letzten Folge "Warum" geht es für das Ermittler-Duo Felix Voss und Paula Ringelhahn weiter. Auch bei ihrem neunten gemeinsamen Fall werden die Kommissare von Fabian Hinrichs und Dagmar Manzel verkörpert. Erneut dabei ist auch die Bambergerin Eli Wasserscheid, die in ihrer Rolle als Wanda Goldwasser die Ermittlungen unterstützt.

Die Folge mit dem Titel "Hochamt für Toni" wird am Sonntag, dem 4. Juni 2023 in der ARD ausgestrahlt - und verspricht schon jetzt ein Highlight zu werden. Gedreht wurde dieses Mal vor allem in der Region Ansbach und im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Wie Produzent Michael Polle (produzierte unter anderem "Babylon Berlin") berichtet, hat man sich bewusst für einen ländlichen Handlungsort entschieden.

Kein städtisches Umfeld: Voss und Ringelhahn ermitteln im Frankenland

Auch ein Blick auf die Handlung, die inFranken.de anhand einer Pressemeldung zur Verfügung steht, lohnt sich: Felix Voss wird durch einen Anruf in seine Vergangenheit zurückgeholt und von seinem alten Freund, dem Pfarrer Marcus, gespielt von Pirmin Sedlmeir, zur Sonntagspredigt eingeladen. Dieser lockt den Kommissar damit, etwas über dessen Ex-Freundin und große Liebe Antonia, genannt "Toni" enthüllen zu wollen.

Dazu kommt es jedoch nicht, denn Marcus wird noch vor dem Gottesdienst ermordet aufgefunden. Schnell ist für die Polizei vor Ort klar: Es war Raubmord. Felix Voss allerdings vermutet einen Zusammenhang zwischen Marcus' Ermordung und Tonis Selbstmord zwei Jahre zuvor.

Gemeinsam mit Partnerin Paula Ringelhahn macht er sich an die Aufklärung des Falles und deckt dabei die Abgründe von Tonis Familie auf und taucht auch in vergangene Zeiten ab. Dabei beschäftigen ihn besonders die Themen Liebe und Identität, was zunächst zu Irritationen bei Kollegin Paula führt. Erst als diese beginnt zu verstehen, inwieweit Felix in den Fall verwickelt ist, kann sie ihn endlich unterstützen.

Bis sich die Tode von Marcus und Toni für alle aufklären, gilt es allerdings noch, sich in Geduld zu üben. Dennoch: die bisherigen Informationen versprechen einen spannenden und emotionalen Fall des Duos Voss und Ringelhahn, inmitten einer wunderschönen fränkischen Landschaft. Und noch eine weitere Besonderheit zeichnet "Hochamt für Toni" aus: Die kürzlich verstorbene Stephanie Hecker entwickelte den Franken-Tatort als Redakteurin mit - in Gedenken an sie und ihre Arbeit ist dieser Tatort ihr gewidmet.