Franken vor 1 Stunde

Unwetterwarnung

Es wird wieder rutschig: DWD warnt vor Glätte - diese Teile Frankens sind betroffen

Am Freitag wird es wieder glatt in Teilen Frankens. Vor allem im Süden Mittelfrankens wird es rutschig auf den Straßen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen warnte. Viel schlimmer ist es derzeit aber in Oberbayern.