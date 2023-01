Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in weiten Teilen Frankens für Mittwochvormittag vor starken Sturmböen. "In einer lebhaften west-nordwestlichen Strömung führen Tiefausläufer im Wechsel mal mildere, mal kältere Meeresluft nach Deutschland. Dabei dauert der unbeständige und zeitweise windige bis stürmische Wettercharakter an", heißt es auf der Webseite des Dienstes.

Es besteht am Mittwoch von 10 Uhr bis voraussichtlich 18 Uhr eine Unwetterwarnung der Stufe 2. Folgende Regionen in Franken sind betroffen:

Kreis Main-Spessart

Kreis Lichtenfels

Kreis Nürnberger Land

Stadt Nürnberg

Kreis Kulmbach

Kreis und Stadt Hof

Kreis Haßberge

Kreis und Stadt Fürth

Kreis Forchheim

Stadt Erlangen

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis und Stadt Coburg

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis und Stadt Würzburg

Stadt Schwabach

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Roth

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Der DWD warnt ausdrücklich vor möglichen Gefahren. Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Man sollte besonders auf herabfallende Gegenstände achten.