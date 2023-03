Überschwemmungen und Sturmwarnung: Starker Regen hat in Nordfranken Überschwemmungen verursacht. An der Itz bei Itzgrund (Landkreis Coburg) seien einige Pegelstände besonders deutlich gestiegen, teilte der Hochwassernachrichtendienst Bayern (HND) am Dienstagvormittag mit. Im Grenzgebiet der Landkreise Coburg, Haßberge und Bamberg waren einige Wiesen und Straßen überflutet.

Auch am Oberen Maingebiet, an der Regnitz, der Aisch und im Naabgebiet sei an einigen Stellen die Meldestufe 2 für Hochwasser erreicht worden, hieß es vom HND. Die Meldestufe 2 ist dann erreicht, wenn in einem Gebiet landwirtschaftliche Flächen überschwemmt sind und es zu leichten Verkehrsbehinderungen kommt. Bewohnte Gebiete sind nicht betroffen.

Warnung vor Sturmböen und weiteren Überschwemmungen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für den Dienstagnachmittag und -abend weitere Niederschläge in Franken und der bayerischen Alpenregion vorher. Von Westen her müsse man erneut mit starkem Regen und Nässe rechnen. Auch der HND warnt vor weiteren Überschwemmungen in weiten Teilen Oberfrankens sowie in den unterfränkischen Landkreisen Haßberge, Rhön-Grabfeld und Bad Kissingen.

Am Dienstag wird es in weiten Teilen Frankens zudem sehr stürmisch. Es muss laut Deutschen Wetterdienst (DWD) mit starken Sturmböen in den betroffenen Regionen gerechnet werden. Es sind unter anderem verbreitet schwere Schäden an Gebäuden möglich. Bäume können entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen. Erst in der Nacht zum Mittwoch wird mit abschwächendem Wind gerechnet.

Für folgende Regionen besteht für Dienstag zwischen 14 und 19 Uhr eine Warnung vor Sturmböen.(Stufe 2 von 4):

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis Bad Kissingen

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Erlangen-Höchstadt

Stadt Erlangen

Kreis Forchheim

Kreis und Stadt Fürth

Kreis Haßberge

Kreis Kulmbach

Kreis Kronach

Kreis Lichtenfels

Kreis Main-Spessart

Kreis Miltenberg

Kreis Nürnberger Land

Stadt Nürnberg

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis und Stadt Hof

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Roth

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis und Stadt Schweinfurt

Stadt Schwabach

Es treten laut DWD Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 und 75 Kilometern pro Stunde auf. In exponierten Lagen muss sogar mit Sturmböen bis 85 Kilometern pro Stunde gerechnet werden.