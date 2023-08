Franken vor 1 Stunde

Zusätzliche Unwetterwarnung für Franken: In diesen Regionen ist neben Dauerregen auch Gewitter möglich

Das Wetter am späten Sonntagnachmittag kann in Teilen Frankens turbulent werden. Schon frühzeitig waren Unwetterwarnung vor Dauerregen bekannt, jetzt hat der Deutsche Wetterdienst zusätzliche amtliche Warnungen vor Gewitter in einigen Städten und Landkreisen herausgegeben.