Kommt heute der große Knall auch in Franken? Nach dem gewitterreichen Donnerstag hat der Deutsche Wetterdienst auch für Freitag (20. Mai 2022) wieder eine amtliche Unwetterwarnung herausgegeben. Selbst Tornados schließen die Meteorologen für Franken nicht aus.

"Die Gewitter, die wir für Mitteldeutschland erwarten, werden wohl nicht ganz schadlos an Bayern vorbeigehen", so ein Sprecher des DWD. "Die Voraussetzungen sind vorhanden, allerdings sieht es nach aktuellem Stand so aus, als liege die Gefahr deutlich nördlich der Landesgrenze."

Tornado-Gefahr in Franken - schon am Vormittag starke Gewitter möglich

Für große Teile der Mitte Deutschlands warnt der Wetterdienst vor heftigen Gewittern mit Sturm- und Orkanböen am Freitag. Am Vormittag kann es in folgenden fränkischen Landkreisen bereits zu starken Gewittern kommen:

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Main-Spessart

Stadt und Kreis Schweinfurt

Stadt und Kreis Aschaffenburg

Stadt und Kreis Würzburg

Kreis Bad Kissingen

Kreis Miltenberg

Der DWD warnt davor, dass es örtlich Blitzschlag geben kann. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr. Außerdem könnten vereinzelt Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Bewohner der betroffenen Gebiete sollten darum besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände achten. Bei Platzregen sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.

Im Norden des Freistaats könne es laut DWD-Angaben teilweise unwetterähnliche Gewitter in den Abendstunden und in der Nacht auf Samstag geben. Auch in Südbayern kann es vereinzelt heftiger gewittern.

Teils heftige Sturm- und Orkanböen erwartet

Bereits am Donnerstag hatte der DWD eine Vorabinformation herausgeschickt, dass Franken auch am Freitag in einigen Teilen Frankens Unwetter bevorstünden. Der DWD spricht von einer großräumigen und heftiger Unwetterlage. Es werden schwere, zum Teil auch extreme Gewitter mit massiven Auswirkungen erwartet, begleitet von schweren Sturm- oder Orkanböen zwischen 90 und 130 Kilometern pro Stunde (Bft 10–12). Zudem soll es heftigen Starkregen mit 40 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde und Hagel mit einer Korngröße um die 5 cm geben. Teils ist auch extrem heftiger Starkregen mit rund 60 Liter pro Quadratmeter in wenigen Stunden wahrscheinlich. Auch einzelne Tornados sind nicht ausgeschlossen. Es besteht die Gefahr von kleinräumigen Überflutungen sowie Baum- und Astbruch. Auch Beeinträchtigungen der Infrastruktur sind möglich.

Die Vorabwarnung galt für:

Landkreis Kronach (zwischen 16 Uhr und 1 Uhr)

Kreis und Stadt Hof (zwischen 16 und 1 Uhr)

Kreis Rhön-Grabfeld (zwischen 12 und 21 Uhr)

Kreis Bad-Kissingen (zwischen 12 und 21 Uhr)

So wird das Wetter dieses Wochenende: Zwischen Sonnenschein und Orkanböen

mit dpa