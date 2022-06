Starke Gewitter ziehen am Montagnachmittag (27. Juni 2022) über Franken: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte bereits für den frühen Montagmorgen Unwetterwarnungen veröffentlicht, nun sollen Blitz, Donner und Regen zurückkehren.

"Schwülwarm und gewittrig" sieht der Start in die neue Woche aus, wenn es nach den Prognosen des DWD geht. Neben Temperaturen bis 36 Grad am Montag in der Osthälfte sind auch immer wieder unwetterartige Schauer und Gewitter möglich, wie eine DWD-Expertin sagt. "Der Schwerpunkt bei den Unwettern liegt auf dem Starkregen."

Starke Gewitter ziehen über Franken

Die aktuellen Unwetterwarnungen gelten bisher nur für einzelne Regionen, der DWD weist aber auf mögliche Gefahren hin: Örtlich kann es zu Blitzeinschlägen kommen, bei denen Lebensgefahr besteht. Bei starkem Unwetter können auch Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Dies entspricht der Warnstufe 2 von 4.

Wer draußen unterwegs ist, sollte besonders Acht geben, nicht von herabstürzenden Ästen, Ziegeln oder anderen Gegenständen getroffen zu werden. Der auftretende Platzregen kann zudem Verkehrsbehinderungen auslösen.

Die aktuellen Warnungen vor starkem Gewitter gelten für:

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis Miltenberg

Unwetter bringen Hagel und Sturm mit sich

Unwetter seien am Montag außerdem im Süden, im östlichen Mittelgebirgsraum sowie in Teilen der Mitte Deutschlands wahrscheinlich. Heftige Regengüsse, Hagel und Sturmböen begleiten den Angaben nach auch die Gewitter am Dienstag (28. Juni 2022).

Aber nicht nur die Unwetter bringen Gefahren mit sich, auch die Hitze bleibt gefährlich: "In den Nächten kühlt es nur wenig unter 20 Grad ab, sodass eine erhöhte Belastung für den Kreislauf besteht", so die DWD-Meteorologin.

Mehr zum Thema: Knallende Hitze und Gewitter-Alarm - Wetterexperten warnen vor "gefährlichem Wettersturz"