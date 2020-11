Kaltfront und Regen zum Start in die neue Woche: Wo es am Sonntag (15. November 2020) mit 13 Grad, wenig Wolken und Sonnenschein noch ein angenehm milder Novembertag in Franken ist, da ziehen zum Start in die neue Woche am Montag (16. November 2020) eine Kaltfront und ein Regenband ein.

Die vereinzelten Regenschauer und teilweise starken Böen lassen am Dienstag (17. November 2020) größtenteils nach. Am Mittwoch (18. November 2020) dürfen wir uns in Franken auf ein kurzes Zwischenhoch mit 11 Grad freuen. In der zweiten Tageshälfte des Mittwochs muss allerdings mancherorts schon wieder mit Regen gerechnet werden. In der Nacht kühlt es durchschnittlich auf rund 5 Grad ab.

Der Deutsche Wetterdienst warnt zudem in Franken vor starken Böen in Lagen über 800 Metern.