"Bayerns best 50" stehen fest. Am Montag (24. Juli 2023) fand die Preisverleihung der Gewinner aus ganz Bayern statt. Das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie schaute bei dem Wettbewerb besonders auf "wachstumsstarke Mittelständler", wie es auf der Webseite heißt. 17 fränkische Firmen aus Städten wie Nürnberg, Roth oder Schweinfurt sind darunter. In Oberfranken findet sich auch die erste "Bayerische Unternehmerin des Jahres".

"Rückgrat unserer Wirtschaft" - das sind die besten fränkischen Unternehmen

"Unternehmer, die neue Chancen für Wachstum und Beschäftigung aufspüren und diese konsequent nutzen, sind das Rückgrat unserer Wirtschaft. Sie leben Unternehmertum, übernehmen Verantwortung und schaffen die Arbeitsplätze, die die Grundlage für den hohen Lebensstandard in Bayern bilden", erklärt das Ministerium zum Hintergrund. Es gehe besonders um jene, "die in den letzten Jahren die Zahl ihrer Mitarbeiter und ihren Umsatz überdurchschnittlich steigern konnten". Eine Vorbildrolle in Franken tragen laut den Ergebnissen des diesjährigen 22. Wettbewerbs folgende Unternehmen:

AMM GmbH & Co. KG Spedition aus Nürnberg

AMM entwickelt laut dem Überblick des Ministeriums mit über 640 Mitarbeitern und eigenem großen Fuhrpark und Logistikflächen flexible Dienstleistungskonzepte zur Steigerung der Logistikperformance der Kundschaft aus Industrie und Handel.

Autohaus Matthes GmbH aus Marktredwitz

Das Unternehmen ist laut eigenen Aussagen autorisierter Mercedes-Benz-Partner und führt seine Kundenorientierung hauptsächlich auf seinen Erfolg zurück.

Eleo GmbH aus Großheirath

Eleo stellt und vertreibt individuell maßgefertigte Zäune, Tore, Pavillons und Gartenartikel aus Schmiedeeisen. Außerhalb der eigenen Shops sind die Artikel bei Amazon oder OBI zu finden. Dieses Jahr gab es erstmals den Preis "Bayerische Unternehmerin des Jahres". Gewonnen hat ihn Katrin Weinkauf - Führungskraft bei Eleo. Eine schrittweise Internationalisierung, die "erhebliche" Steigerung des Umsatzes und ein starker Anstieg der Mitarbeiterzahl in Großheirath sei ihrem Einsatz im E-Commerce zu verdanken.

Enerpipe GmbH aus Hilpoltstein

Kern des Geschäfts sind Produkte für Wärmenetze unter Nutzung von Erneuerbaren Energien. Kunden sind Anlagen- und Tiefbauer.

Fath Industrieholding GmbH aus Spalt

Fath hat sich zum Ziel gesetzt, die Arbeitserlebnisse der Menschen zu verbessern - "der Region verhaftet, aber global aufgestellt".

FIS Informationssysteme und Consulting GmbH aus Grafenrheinfeld

Hier arbeiten über 800 Mitarbeiter. Der Schwerpunkt liegt in der Beratung und Durchführung von SAP-Projekten für Handel und Industrie.

Go! Express & Logistics GmbH aus Nürnberg

Go! hat sich dem nationalen und internationalen Expressversand verschrieben. Das Unternehmen bietet daneben Logistiklösungen für Luftfracht, Spedition und Sondertransporte.

Heinloth Transport GmbH & Co. KG aus Roth

Aktuell arbeiten hier 450 Menschen. Das Unternehmen sieht sich als "Logistik-Experte" und besteht seit 1949.

Labor LS SE & Co. KG aus Bad Bocklet-Großenbrach

Labor ist laut der Preisträger-Broschüre des Staatsministeriums "einer der größten mittelständischen Arbeitgeber der Region" Unterfranken und beschäftigt etwa 580 Mitarbeitende und 40 Auszubildende. Unter anderem geht es hier um chemisch-physikalische Qualitätsprüfungen.

Murrmann GmbH aus Kulmbach

Murrmann ist Logistikdienstleister mit Gründung im Jahr 1831. Der Fokus liegt in der Transportlogistik, der Lagerlogistik und Mehrwert Service.

P.A.C. GmbH aus Schweinfurt

P.A.C produziert und vertreibt Textilaccessoires wie Socken und Headwear. Das Unternehmen ist in 17 Ländern am Markt.

Premium Mounting Technologies GmbH & Co. KG aus Stadtsteinach

Das Geschäft dreht sich um Photovoltaik-Montagesysteme für Flach- und Schrägdächer. PMT setzt nach eigenen Angaben auf eine europäische Lieferkette.

ProMX AG aus Nürnberg

Das Unternehmen wurde 2000 gegründet und ist heute auch in den USA, Italien, Großbritannien und Kanada vertreten. ProMX nennt sich "führender Microsoft-Partner" und entwickelt zudem individuelle Apps für die Kundschaft.

Schumacher Holding GmbH aus Ebersdorf bei Coburg

Heute arbeiten hier mehr als 3700 Beschäftigte an 20 Standorten für maßgeschneiderte Verpackungen aus Well- und Vollpappe. Im Mai berichtete inFranken.de über den Industrie-Riesen aus dem Kreis Coburg, der sich mit einer hocherfreulichen Nachricht trotz Krise zu Wort meldete.

Sintec Informatik GmbH aus Fürth

Das Unternehmen entwickelt auf die Kundschaft zugeschnittene Softwarelösungen, zum Beispiel aus den Sektoren Fertigende Industrie, Elektro- und Medizintechnik oder Öffentlicher Sektor.

Speck Pumpen Systemtechnik GmbH aus Roth

Hier entstehen magnetgekuppelte Pumpen sowie Aggregate, Anlagen und einschlägiges Zubehör. Die Produkte sind in weltweiten Märkten und Branchen vertreten.

Zeck GmbH aus Scheßlitz

Das Familienunternehmen besteht seit 1918 und fertigt Maschinen und Zubehör für den Bau und die Instandhaltung von Freileitungen, Bahntechnik, Seilbahnen, Antennen und Erdkabeln. 190 Menschen arbeiten hier.

