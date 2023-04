Radfahren ist eine großartige Möglichkeit, die Natur zu erkunden und neue Landschaften zu entdecken. Franken bietet dafür einige wunderschöne Radwege, die für alle Radfahrertypen geeignet sind, egal ob Anfänger oder Profisportler.

Die lange Route: Fränkischer WasserRadweg (463 km)

Der Fränkische WasserRadweg ist eine lange und abwechslungsreiche Route, die Radfahrer*innen durch vier verschiedene Urlaubsregionen in Bayern führt. Die Strecke ist 460 Kilometer lang und verläuft entlang von malerischen Seen, Flüssen und Kanälen, die eine atemberaubende Landschaft bieten. Der Weg beginnt im Süden an der Donau und führt dann durch den Bayerischen Jura in nördlicher Richtung zum Naturpark Altmühltal bei Kelheim.

Im Naturpark kann man diverse Burgen und Schlösser, wie die Burg Prunn und eine Vielzahl verschiedener Kirchen besichtigen. Ein Highlight ist sicherlich die Asamkirche des Klosters Weltenburg. Der Weg bietet zudem herrliche Aussichtspunkte von hohen Hügeln oder Ufern direkt am Wasser des Main-Donau-Kanals oder der Donau selbst. Unterwegs erkundest du das Fränkische Seenland, das Romantische Franken und den Bayerischen Jura mit seinen weitläufigen Ebenen und waldreichen Hügeln.

Die Route ist sehr gut ausgeschildert, was ein sicheres Fahren auch in unbekannteren Regionen gewährleistet. An vielen Punkten entlang des Weges gibt es Ausflugsmöglichkeiten sowie Gaststätten und Hotels, in denen du dich erholen kannst. Informationen, wo du dein E-Bike laden kannst, findest du auf der offiziellen Webseite der Route.

Die mittlere Route: Tauber-Altmühl-Radweg (347 km)

Der Tauber-Altmühl-Radweg ist ein ca. 350 Kilometer langes Wegenetz, das zwischen Neustadt an der Aisch und Kinding verläuft. Er erstreckt sich entlang des Flusses Altmühl und auch des Flusses Tauber, mit denen er teils sehr schöne Seitenarme verbindet. Die Radroute führt durch malerische Landschaften und tiefe schattige Wälder sowie vorbei an historischen Gebäuden und kleinen Dörfern. Es gibt eine Vielzahl an Besichtigungsmöglichkeiten, wie das Alcmona-Erlebnisdorf, das Alte Schloss sowie das Altmühltaler Mühlenmuseum. Im Naturpark findest du zudem eine Reihe von Ladestationen für ein E-Bike.

Selbstverständlich bietet der Tauber-Altmühl-Radweg auch viel Abwechslung bezüglich der Landschaftsbilder. So werden die Radfahrer*innen entlang des Weges von sanften Hügeln, idyllischen Seen, romantischen Wiesen und weiten Feldern begleitet. In den Sommermonaten lohnt es sich besonders, die Wege zu erkunden.

Es gibt viele Gelegenheiten, um Picknickpausen einzulegen oder in einem Biergarten Rast zu machen. Der Tauber-Altmühl-Radweg stellt für jeden Radler und jede Radlerin eine abwechslungsreiche Tour dar – ob Anfänger*in oder Profisportler*in – jede*r findet hier die persönliche Herausforderung.

Die kurze Route: Radweg Deutscher Limes Radweg – Wörnitzhofen bis Regensburg (210 km)

Der Limes Radweg ist eine wundervolle Route, die sich auf 210 Kilometern durch Bayern, Baden-Württemberg und Hessen erstreckt. Er führt am Römerlimes entlang und verbindet die zwei Städte Wörnitzhofen und Regensburg. Es ist ein idealer Weg, um sich auf eine Reise durch die Vergangenheit zu begeben.

Der Radweg beginnt in Wörnitzhofen, einer Kleinstadt im Landkreis Donau-Ries in Bayern, und folgt dann dem Kurs der alten Römerstraße Obergermanischer Limes bis nach Regensburg. Unterwegs kommst du an vielen Sehenswürdigkeiten vorbei, darunter mehrere Castra (militärische Siedlungen), dem schönen Halterner See und dem Domberg mit seinen reizvollen Bauwerken. Eines der Highlights des Radweges ist die alte Burgruine Wolfsegg am Main, die sich majestätisch über das Tal erhebt.

Wenn man den Radweg fährt, unternimmt man eine Zeitreise in die Welt der Römer – geprägt von beeindruckenden Fundstücken aus deren Kultur und Geschichte. Es gibt jede Menge interessante Orte zu besuchen wie Ausgrabungsstätten, Gedenkstätten oder historische Museen. Auch bietet der Radweg spektakuläre Landschaften wie Felder, Wiesen und Flusslandschaften mit malerischen Ufern am Main oder an der Donau. Ladestationen für dein E-Bike findest du auf der offiziellen Webseite des Fahrradwegs.

Fazit

Franken bietet eine Vielzahl an wunderschönen Radwegen, die für jeden Radfahrertyp geeignet sind. Jeder dieser Wege bietet eine unvergessliche Erfahrung mit abwechslungsreichen Landschaften, historischen Denkmälern und kulturellen Sehenswürdigkeiten. Es lohnt sich, eine dieser Routen zu erkunden.